В России запустили маркетплейс тарифов на связь

Оператор запустил платформу "Маркетплейс тарифов", где можно сравнить предложения разных компаний, выбрать для себя лучшее и подключить его на сим-карте МегаФона. Тарифы по стоимости, минутам и объему гигабайт повторяют условия других операторов.
На маркетплейсе пока представлены 19 самых востребованных тарифов, однако платформа будет расширяться и пополняться новыми предложениями.
"Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ритейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас — на "Маркетплейсе тарифов", — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Каждый тариф усилен дополнительными услугами. Это могут быть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру и другие возможности.
