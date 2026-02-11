16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Победительницей Всероссийского музыкального конкурса "Гимн села" стала жительница Самарской области В Самаре прошел Рождественский концерт с участием хоровых коллективов и ансамблей Крещенский фестиваль стартует в Тольятти 10 января В Самаре пройдут летние концерты Roof Life На Stereoleto в Самаре выступит Хаски

Музыка Культура

Победительницей Всероссийского музыкального конкурса "Гимн села" стала жительница Самарской области

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве на международной выставке "Агравия" состоялась церемония награждения лауреатов премии "АГРОЛИДЕР". Кульминацией мероприятия стали торжественное подведение итогов и объявление победителей Всероссийского музыкального конкурса "Гимн села". Впервые в истории российского АПК проводилась творческая инициатива такого размаха: свыше 300 заявок поступило от участников со всей страны! Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса "Гимн села", покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.

Фото: Фото предоставлены пресс-службой Национальной премии "АГРОЛИДЕР"

"Я люблю свою малую Родину и горжусь, что родилась в поселке и сейчас живу в селе, передавая эстафету традиций дальше", - поделилась своими эмоциями лауреат музыкального конкурса в рамках национальной премии "АГРОЛИДЕР". Ее победа - выбор народа, голос тех, кто чувствует биение пульса сельской земли.

"Там по полю идет россиянка, россиянка - хозяйка села" - эти строки из песни, которую блистательно исполнила Ирина Чипчикова, сегодня стали музыкальным символом красоты сельской жизни. Автор музыки и слов конкурсной композиции -  Диана Леонова.

Специальная номинация "Голос молодежи села" была вручена Валерии Котовой из Липецка. Ее трогательная песня "Родная Земля" получила специальный приз от Российского союза сельской молодежи. Эта номинация подчеркивает вклад молодого поколения в сохранение и развитие сельской культуры.

В рамках церемонии награждения лауреатов национальной премии "АГРОЛИДЕР" финалисты конкурса исполнили проникновенные песни о любви к деревне, земле, традициям, патриотизму и гордости за Родину.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1