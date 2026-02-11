Сергей Фофанов из Самарской области стал заместителем губернатора Курской области

Бывший гендиректор ЗАО "Нефтефлот" Сергей Фофанов назначен на должность заместителя губернатора Курской области, курирующего промышленность, экологию и сельское хозяйство. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

"Сергею Викторовичу 56 лет. Он участник СВО, награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени. У него два высших образования (по специальности "Юриспруденция" и "Организация перевозок грузов транспортом (водным)". Имеет большой управленческий опыт как в органах власти, так и в промышленности: в частности, возглавлял в Самарской области АО "Нефтефлот", работал замруководителя Агентства лесного хозяйства. Я сам видел результаты его работы: как обанкроченное, по сути, уничтоженное предприятие было поднято из руин и превращено в центр межрегионального судостроения", - рассказал Александр Хинштейн.

По словам губернатора, перед Сергеем Фофановым стоят масштабные и ответственные задачи. Но у него есть необходимые опыт, компетенции и знания.

Напомним, Сергей Фофанов был награжден в числе тех, кто помогал в реставрации уникальной мельницы 19 века в Самарской области. Также Фофанов организовывал отправку гуманитарной помощи на СВО.

В начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн стал главой Курской области. У Волга Ньюс выходил большой материал о том, чем запомнился политик в 63-м регионе.