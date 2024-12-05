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Власть и политика

Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области

МОСКВА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. Указа о назначении подписал президент Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Алексей Смирнов, возглавлявший Курскую область с мая 2024 г., подал в отставку по собственному желанию.

"Вы работали в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. И в этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками. Ну а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем", - приводит kremlin.ru слова президента.

Александр Хинштейн представлял Самарскую область в Госдуме с 2011 г. (с перерывом на 2016-2018 гг.). В регионе он принимал активное участие в решении проблем обманутых дольщиков, восстановлении памятников культуры и разработке проекта исторического поселения в Самаре, а также в антикоррупционных расследованиях.

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