Разоблачал коррупционеров и не только: чем запомнился Самарской области Александр Хинштейн

Скульптуры, обновленные памятники архитектуры, местная "Третьяковка" и много-много коррупционных скандалов. Этим и не только запомнится жителям Самарской области теперь уже бывший депутат Государственной думы Александр Хинштейн, которого президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области. Публикуем обзор самых ярких аспектов деятельности экс-парламентария в регионе.

Борьба с точечной застройкой

Александр Хинштейн представлял Самарскую область в Госдуме с 2011 г. (с перерывом на 2016–2018 гг.) и регулярно проводил многочасовые приемы местных жителей по самым разным вопросам. Поднятые на этих встречах темы зачастую получали широкий общественный резонанс — в частности, по точечной застройке Самары.

Одним из самых ярких примеров является 5-я просека. На протяжении нескольких лет местные жители борются с попытками остановить строительство новых ЖК в микрорайоне, и депутат активно им помогал. Прокуратура даже добилась судебного запрета. Сейчас уже идет речь о строительстве социальной инфраструктуры. Ведь высоток в микрорайоне много, а вот детских садов, школ и поликлиник всё ее не хватает. Хотя два общеобразовательных учреждения там уже построили.

Сохранить историческое наследие

В "Единой России" Александр Хинштейн координировал проект "Историческая память", в рамках которого по всей стране восстановили множество памятников архитектуры. В их число попало немало объектов культурного наследия Самарской области. Это храм Архангела Михаила в поселке Шмидта, Дом купца Иванова (ретро-почта), дом Маштакова, Покровский кафедральный собор, здание коммерческого клуба, Польский костел, особняк Сурошникова, пожарная каланча на Хлебной площади, дача Константина Головкина (дом со слонами) и Фабрика-кухня завода им. Масленникова.

Два последних объекта, пожалуй, стали самыми заметными. Реставрацию дачи Константина Головкина на берегу Волги провели достаточно быстро. Там разместили Центр креативных индустрий "АрхСлон" Самарского государственного технического университета. При этом объект открыт для посещения.

Фото: Владислав Сенько

Восстановление Фабрики-кухни заняло больше времени. Здание находилось в частной собственности, и владелец даже планировал его снос. Путем судебных запретов, переговоров удалось добиться сохранения объекта. Он перешел в собственность Министерства культуры РФ. И хоть реставрация в силу разных причин буксовала, ее все-таки удалось завершить. Стараниями депутата в здании открылся самарский филиал Третьяковской галереи.

Ну, и конечно, стоит отметить участие депутата в работе по присвоению статуса исторического поселения центру Самары и разработке концепции его развития. Он даже предлагал создать в границах поселения отдельный район. Однако, судя по всему, всю дальнейшую работу, а ее немало, местным властям предстоит проводить уже без него.

Разоблачения коррупционеров

Также Александр Хинштейн регулярно информировал жителей Самарской области об антикоррупционной работе правоохранительных органов, задержания высокопоставленных полицейских и чиновников, руководителей различных ведомств. Сам также часто публиковал в своих социальных сетях разоблачительные посты. В зоне его внимания, например, было уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и ситуация с землей на Первой просеке и Проране, принадлежавшей бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову и связанному с ним фирмам.

Одними из самых резонансных за последнее время стали уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, экс-глав региональных министерств строительства и финансов. По информации депутата, следствие вменяет им организацию преступного сообщества. Согласно фабуле дела, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". В итоге смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.



Массовая установка скульптур

Запомнится Александр Хинштейн и массовой установкой скульптур в Самаре. При его участие в городе появились Дама с ракеткой, Сухов на набережной, Буратино, солдат Швейк, бурлаки на Волге, гигантский дядя Степа Зураба на ул. Ленинградской — всего более 20 арт-объектов.

Одна из последних подобных инициатив Александра Хинштейна — открытие Литературного сквера около усадьбы писателя Алексея Толстого на ул. Фрунзе. Его сделали на месте стихийной парковки. Главной фигурой стал памятник Алексею Толстому.