Земли на Проране по делу судьи Ефанова вернут в зону Р-3

Администрация Самары объявила о начале общественных обсуждений по поводу смены зонирования на 270 участках на Проране и на 10 участках в районе Первой просеки.

Напомним, земли на Проране, вынесенные на общественные обсуждения, некогда принадлежали физическим лицам, в том числе бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову, экс-главе Жигулевска Александру Курылину и его супруге, племяннику главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова Олегу Купцову и другим.

История с отчуждением территории острова начинается с 2010 г. - тогда было подано заявление о предоставлении спорного земельного участка, который потом раздробили на сотни других, в собственность ООО "Эра". Самарский арбитражный суд в 2012 г. обязал областное минимущество обеспечить переход права на 40,9 га компании. Решение устояло в 11-м арбитражном апелляционном суде, которым тогда руководил Александр Ефанов. Таким образом земли выбыли из госсобственности за 46,4 млн рублей.

Позже на спорной территории сменили зонирование с Р-3 (зона природных ландшафтов) на Р-5, в которой разрешено строительство жилых домов не более двух этажей.

В 2023 г. Александр Ефанов был снят с поста председателя теперь уже Шестого кассационного суда. В связи с хищением участков в интересах семейных фирм судьи возбуждены уголовные дела. Тогда же Генпрокуратура инициировала возврат приватизированной земли в государственную собственность. Летом 2024 г. на спорной территории снесли 11 домов.

Постановлением от 2 октября в Самаре объявлены общественные обсуждения по поводу изменений в Правила землепользования и застройки. В частности, предлагается перевести участки на Проране, которые были отчуждены, из зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) в Р-3. Обсуждение вопроса стартовало 5 октября и завершится 2 ноября.

Кроме того, планируется сменить зонирование на участках Первой просеки, которые также были захвачены с участием фирм, связанных с Александром Ефановым. Здесь предполагается изменить часть зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на Р-1 (зона центра рекреационных территорий).