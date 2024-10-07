Земли на Проране по делу судьи Ефанова вернут в зону Р-3

Администрация Самары объявила о начале общественных обсуждений по поводу смены зонирования на 270 участках на Проране и на 10 участках в районе Первой просеки.
Напомним, земли на Проране, вынесенные на общественные обсуждения, некогда принадлежали физическим лицам, в том числе бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову, экс-главе Жигулевска Александру Курылину и его супруге, племяннику главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова Олегу Купцову и другим.
История с отчуждением территории острова начинается с 2010 г. - тогда было подано заявление о предоставлении спорного земельного участка, который потом раздробили на сотни других, в собственность ООО "Эра". Самарский арбитражный суд в 2012 г. обязал областное минимущество обеспечить переход права на 40,9 га компании. Решение устояло в 11-м арбитражном апелляционном суде, которым тогда руководил Александр Ефанов. Таким образом земли выбыли из госсобственности за 46,4 млн рублей.
Позже на спорной территории сменили зонирование с Р-3 (зона природных ландшафтов) на Р-5, в которой разрешено строительство жилых домов не более двух этажей.
В 2023 г. Александр Ефанов был снят с поста председателя теперь уже Шестого кассационного суда. В связи с хищением участков в интересах семейных фирм судьи возбуждены уголовные дела. Тогда же Генпрокуратура инициировала возврат приватизированной земли в государственную собственность. Летом 2024 г. на спорной территории снесли 11 домов.
Постановлением от 2 октября в Самаре объявлены общественные обсуждения по поводу изменений в Правила землепользования и застройки. В частности, предлагается перевести участки на Проране, которые были отчуждены, из зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) в Р-3. Обсуждение вопроса стартовало 5 октября и завершится 2 ноября.
Кроме того, планируется сменить зонирование на участках Первой просеки, которые также были захвачены с участием фирм, связанных с Александром Ефановым. Здесь предполагается изменить часть зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на Р-1 (зона центра рекреационных территорий).
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.