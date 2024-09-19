"Душеприказчика семьи" экс-главы кассационного суда Ефанова отправили под суд

В суд Самарского района Самары поступило дело директора ООО "Хорс" Дмитрия Полянского. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Согласно информации сайта суда, Дмитрию Полянскому предъявили итоговое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Рассматривать уголовное дело должен начать судья Андрей Чудайкин 24 сентября.

Напомним, ранее суд арестовывал Полянского на время расследования. Мужчину называли "душеприказчиком" семьи теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер - директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, - рассказывал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн. - На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский - не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат - начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

Во время обсуждения избрания меры пресечения Полянскому в суде следователь открыла некоторые детали его обвинения. Как считали правоохранители, директор ООО "Хорс" с корыстной целью незаконного обогащения представил в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков между 1-й и 2-й просеками и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество. Ущерб в данном случае составил не менее 14 млн рублей", - открывала информацию обвинения суду следователь.

Правоохранители также считали, что к преступлению могут быть причастны неустановленные лица, входящие в преступную группу.

Ранее также сообщалось, что суд Октябрьского района Самары удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии земель, ранее выведенных фирмой "Хорс". Участок на 1-й просеке оценивали более чем в 1 млрд рублей.

А 12 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных органов проверили, как исполнено решение о сносе незаконных строений на острове Поджабный. Среди владельцев домов здесь были упомянуты Ефанов и Полянский. Собственником строения значился и Александр Курылин - бывший мэр Жигулевска. Он был объявлен в розыск по делу о даче взятки.

Также недавно Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело о приватизации земель на острове Поджабный. Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд признал их виновными.