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Экс-мэр Жигулевска Александр Курылин не смог оспорить свой арест

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд 7 марта рассмотрел апелляционную жалобу экс-мэра Жигулевска Александра Курылина на его заочный арест. Мужчину представляли в суде адвокаты, сам он — в розыске.

Напомним, Курылин с 2006 по 2008 г. работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 год. Потом вернулся в бизнес "Тон Авто". Уголовное дело о даче взятки, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года.

Курылин арестован заочно за дачу взятки теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Речь идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин для отставки Ефанова.

Заочный арест адвокаты Курылина пытались обжаловать 27 февраля. Тогда заседание перенесли на 5 марта из-за того, что в прокуратуре не успели изучить жалобу. От более подробных комментариев адвокат Курылина Вячеслав Земчихин тогда отказался. 5 марта заседание снова перенесли из-за необходимости уточнить ходатайство. В итоге вопрос рассмотрели 7 марта.

"Решение о заочном аресте оставили в силе", — рассказали в пресс-службе облсуда.

По данным источников Волга Ньюс, сам Курылин сейчас может находиться вне территории РФ.

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