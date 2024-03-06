Суд вновь не смог рассмотреть жалобу на арест экс-мэра Жигулевска Александра Курылина

Во вторник, 5 марта, Самарский областной суд вновь попытался рассмотреть жалобу экс-мэра Жигулевска Александра Курылина на его заочный арест. Но это снова не удалось.

Напомним, экс-главу Жигулевска официально объявили в розыск. Курылин с 2006 по 2008 г. работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 год. Потом вернулся в бизнес "Тон Авто". Уголовное дело о даче взятке, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года. Сообщалось, что Курылин арестован заочно за дачу взятки теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Речь идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования.

Заочный арест адвокаты Курылина пытались обжаловать 27 февраля. Тогда заседание перенесли на 5 марта из-за того, что в прокуратуре не успели изучить жалобу. От более подробных комментариев адвокат Курылина Вячеслав Земчихин тогда отказался.

5 марта рассмотрение перенесли из-за необходимости уточнить ходатайство. Следующее заседание назначили на 7 марта. По предварительным данным, сам Курылин сейчас может находиться вне территории РФ.