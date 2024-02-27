Экс-глава Жигулевска обжалует свой розыск и арест

Во вторник, 27 февраля, Самарский областной суд начал рассматривать жалобу бывшего мэра Жигулевска Александра Курылина на его заочный арест. Процесс пришлось отложить из-за того, что защитники узнали о назначении заседания лишь накануне, а в прокуратуре не успели получить жалобу.

Напомним, экс-главу Жигулевска официально объявили в розыск. Как стало известно редакции, его ищут по уголовному делу о даче взятки. Уголовное дело, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года. Про Курылина также известно, что с 2006 по 2008 г. он работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 год. Потом вернулся в бизнес "Тон Авто".

"Курылина объявили в розыск 14 декабря 2023 г. сотрудники отдела внутренних дел Железнодорожного района Самары. А до объявления в розыск, 24 ноября, он улетел в Турцию", — рассказал источник Волга Ньюс.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн писал в телеграм-канале, что Курылин арестован заочно за дачу взятки теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Речь идет о машине "Тойота", полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. По словам Александра Хинштейна, этот скандал стал одной из причин для отставки Ефанова. Парламентарий также сообщал, что Курылина после объявления в розыск исключили из "Единой России".

27 февраля сам Курылин не явился в заседание, не пришли и его родственники. Адвокат Курылина Вячеслав Земчихин отказался от комментариев. Защитники, в числе прочего, также не захотели говорить, где находится сам Курылин. При этом в кулуарных разговорах знакомых с делом прозвучала шутка, что "чтобы уведомить Курылина о процессе — надо получить визу". Также стало известно, что в ближайшее время адвокаты планируют обжаловать и объявление Курылина в розыск. Процесс об обжаловании ареста при этом перенесли на 5 марта.