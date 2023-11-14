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Суд постановил вернуть государству земли, выведенные "ефановской" фирмой Яндекс.Погода: самарцы смогут увидеть метеорный поток Леониды "Я твой шеф": мошенники притворяются начальниками Самарские ученые разработали инновационное оборудование для проведения и реабилитации после нейрохирургических операций Самарцам расскажут, зачем платить взнос за вход в нацпарк "Самарская Лука"

Общество

Суд постановил вернуть государству земли, выведенные "ефановской" фирмой

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 ноября, суд Октябрьского района Самары удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии земель, ранее выведенных фирмой "Хорс". Участок на 1-й просеке оценивают более чем в 1 млрд рублей. Ранее сообщалось, об аффилированности фирмы "Хорс" семье теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Напомним, по версии правоохранителей, ранее директор ООО "Хорс" Дмитрий Полянский отдал в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество", - сообщалось в предварительной версии в связи с возбуждением уголовного дела.

9 ноября в суде Октябрьского района выступали соответчики. Представитель главы Самары Елены Лапушкиной, экс-кадастровый инженер Богданов и другие лица сообщили, что согласны с иском прокуратуры. Все озвучили мнение, что "Хорс" ранее представил им недостоверные документы. Более того, Богданов сообщил, что в 2016 г. он уже не осуществлял деятельности кадастрового инженера и документы, о которых идет речь, не оформлял, своих печатей и подписей не ставил (и кто оформил документы будто бы от его имени - не знает).

В итоге 14 ноября суд постановил - иск Генпрокуратуры удовлетворить.

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