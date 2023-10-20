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Общество

В Самаре начали рассматривать иск Генпрокуратуры о возврате "ефановских" элитных земель государству

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 октября, суд Октябрьского района Самары начал рассматривать иск заместителя Генерального прокурора РФ к ООО "Хорс" и департаменту управления имуществом. Надзорное ведомство требует вернуть государству незаконно выведенные участки общей площадью более 37 тыс. кв. м, которые расположены в элитном месте - на 1-й просеке в Самаре.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, по версии правоохранителей, ранее директор ООО "Хорс" Дмитрий Полянский отдал в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество", - сообщалось в предварительной версии в связи с возбуждением уголовного дела.

Как писал ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн, Полянский был директором ООО "Хорс" и ООО "Эра", аффилированных семье теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Первый иск - об изъятии у ООО "Хорс" 3,7 га на 1-й просеке в Самаре - уже поступил в Октябрьский райсуд. Его внес заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. На очереди аналогичный иск об изъятии 40 га на о. Поджабный, включая и личное поместье судьи. Ранее по обеим аферам были возбуждены уголовные дела", - отмечал парламентарий.

20 октября представители прокуратуры поддержали иск. А вот адвокат "Хорса" потребовал иск не рассматривать, а передать в Арбитражный суд Самарской области. Один из приведенных доводов - якобы спор относится к ведению коммерческой деятельности. Рассмотрение этого ходатайства пока отложили. Интересно отметить в этой связи, что сам Александр Ефанов до работы в Шестом кассационном суде возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Кроме прочих ходатайств, адвокат также упомянул о "сроках давности" и о том, что, по его данным, якобы в 2019 г. в прокуратуру Октябрьского района Самары поступала информация о нарушении при выводе упомянутых земель от гражданки Ольги Капустиной, и будто бы тогда нарушений не установили. Эти данные суд решил проверить.

Кроме того, решено истребовать сведения обо всех расчетных счетах ООО "Хорс" с января 2016 г. по настоящий момент и еще ряд документов. В качестве третьих лиц также постановлено привлечь несколько ведомств и главу Самары, а в качестве соответчика - С.В.Богданова как кадастрового инженера, который ставил на учет спорное имущество. Следующее заседание суда должно пройти 9 ноября в 15:00.

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Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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