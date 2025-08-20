В Тольятти завершили благоустройство дворов в рамках нацпроекта

В Тольятти в рамках нацпроекта "Инфструктура для жизни" завершены работы по благоустройству 10 дворовых территорий.

Работы проведены по адресам:

ул. Юбилейная, 23, 83;

бульвар Орджоникидзе, 12;

ул. Свердлова, 19, 25;

ул. Автостроителей, 9;

б-р Королева, 8;

ул. Мурысева, 93а;

ул. Фрунзе, 45;

просп. Степана Разина, 32, 34;

просп. Ленинский, 18;

б-р Буденного, 14.

Во дворах отремонтировали тротуары, благоустроили проезды и парковки, установили новые скамейки и урны. Особое внимание уделили детским площадкам: в четырех дворах появились современные игровые комплексы, в одном — спортивная площадка.

Параллельно завершается благоустройство трех общественных пространств Тольятти: парка Победы (2-й этап), парка Центрального района (3-й этап) и набережной Комсомольского района (4-й этап).

Всего в 2025 г. в регионе планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Отдельно реализуются четыре значимых проекта-победителя Всероссийского конкурса: