В Тольятти завершили благоустройство дворов в рамках нацпроекта

В Тольятти в рамках нацпроекта "Инфструктура для жизни" завершены работы по благоустройству 10 дворовых территорий.
Работы проведены по адресам:
- ул. Юбилейная, 23, 83;
- бульвар Орджоникидзе, 12;
- ул. Свердлова, 19, 25;
- ул. Автостроителей, 9;
- б-р Королева, 8;
- ул. Мурысева, 93а;
- ул. Фрунзе, 45;
- просп. Степана Разина, 32, 34;
- просп. Ленинский, 18;
- б-р Буденного, 14.
Во дворах отремонтировали тротуары, благоустроили проезды и парковки, установили новые скамейки и урны. Особое внимание уделили детским площадкам: в четырех дворах появились современные игровые комплексы, в одном — спортивная площадка.
Параллельно завершается благоустройство трех общественных пространств Тольятти: парка Победы (2-й этап), парка Центрального района (3-й этап) и набережной Комсомольского района (4-й этап).
Всего в 2025 г. в регионе планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Отдельно реализуются четыре значимых проекта-победителя Всероссийского конкурса:
- городской пляж в Сызрани;
- ул. Сабирзянова в Отрадном;
- парк Горького в Октябрьске;
- территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
