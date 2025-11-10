В Самаре до конца года закупят дорожную технику на полмиллиарда рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который приобретет дорожную спецтехнику для уборки. На эти цели из городской казны выделяют 565,2 млн рублей.