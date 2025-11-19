Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

"Во всех парках и скверах, находящихся на нашем содержании, возведем новогодние комплексы и смонтируем 370 единиц праздничной иллюминации разных видов: клип-лайт, белт-лайт, светодиодные гирлянды "Бахрома", "Фонарики", "Снежинки". Все они устойчивы к зимним погодным условиям и создают то самое волшебное новогоднее настроение. Традиционно украсим иллюминацией и игрушками хвойные деревья, естественно растущие на территориях парков", — рассказал директор МАУ "Парки Самары" Константин Уланов.

В Струковском саду, который ежегодно становится одним из самых востребованных мест для новогодних прогулок, появятся ламповые новогодние комплексы с фотозонами, в том числе традиционно в "Свадебной беседке" (ротонде) и на новой локации – на площадке с перголой.

Четыре катка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров планируют залить в парках 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, Дружбы, а также в парке Победы, благоустроенном в этом году. При оптимальном температурном режиме они будут открыты к середине декабря. Рядом откроются пункты проката коньков для взрослых и детей, также в трех парках будет доступна услуга заточки. Для гостей подготовят отапливаемые раздевалки, камеры хранения, точки общественного питания с горячими напитками и стритфудом.

Отметим, что в двух городских парках — 50-летия Октября и парке им. Юрия Гагарина — можно будет взять на прокат и лыжи.

Напомним, что к новогоднему оформлению в скором времени также приступят специалисты МАУ "Самарская набережная". На II очереди под Маяковским спуском установят 12-метровую искусственную елку, смонтируют электрогирлянды и новые элементы иллюминации. Каток площадью около 4 тыс. кв. м вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.