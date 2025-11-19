16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бюджет Самары направлен на рассмотрение депутатов городской Думы Тольяттинские депутаты обратились в Генпрокуратуру из-за затянувшейся стройки на М-5 Из лагеря в школу: как самарские дети провели лето и встретили осень В Тольятти введут туристический налог с 2026 года Максим Девятов: "Увидел в Новокуйбышевске много застарелых проблем"

Муниципалитеты Власть и политика

Бюджет Самары направлен на рассмотрение депутатов городской Думы

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава города Самары Иван Носков вынес на рассмотрение городской Думы проект бюджет города на 2026 г. и плановый период 2027–2028 годов, сообщает мэрия областной столицы. Документ определяет приоритеты финансовой политики на ближайшие три года и сформирован с учётом макроэкономических прогнозов, требований федерального законодательства и стратегических целей социально-экономического развития Самары.

Доходы городского бюджета на 2026 г. спрогнозированы в объеме 31 млрд 19,3 млн руб., расходы составят 34 млрд 121,2 млн руб., дефицит — 3 млрд 101,9 млн рублей. На 2027–2028 гг. доходы планируются в сумме 68 млрд 979,6 млн руб., расходы — 72 млрд 495,2 млн рублей. В первую очередь они обеспечивают социально значимые статьи.

Структура расходов бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. не претерпела существенных изменений. Самые крупные по объему финансирования муниципальные программы на 2026 г. — это "Развитие образования в городском округе Самара" (8 079 878 тыс. руб.), "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" (3 815 350 тыс. руб.), "Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории городского округа Самара" (3 568 162 тыс. руб.) и "Развитие сферы культуры городского округа Самара" (3 116 503 тыс. рублей).

Отметим, что Самара продолжит реализацию национальных проектов, инициированных в 2025 г. президентом России Владимиром Путиным. Их софинансирование будет также предусмотрено в итоговом проекте бюджета. Кроме того, Самара обеспечит софинансирование реализации инициатив жителей в рамках программы "Народный бюджет Самарской области".

Главный финансовый документ города в течение месяца будет рассматриваться депутатами на всех комитетах городской Думы, а после внесения всех поправок — на заседании городской Думы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30