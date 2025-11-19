Бюджет Самары направлен на рассмотрение депутатов городской Думы

Глава города Самары Иван Носков вынес на рассмотрение городской Думы проект бюджет города на 2026 г. и плановый период 2027–2028 годов, сообщает мэрия областной столицы. Документ определяет приоритеты финансовой политики на ближайшие три года и сформирован с учётом макроэкономических прогнозов, требований федерального законодательства и стратегических целей социально-экономического развития Самары.

Доходы городского бюджета на 2026 г. спрогнозированы в объеме 31 млрд 19,3 млн руб., расходы составят 34 млрд 121,2 млн руб., дефицит — 3 млрд 101,9 млн рублей. На 2027–2028 гг. доходы планируются в сумме 68 млрд 979,6 млн руб., расходы — 72 млрд 495,2 млн рублей. В первую очередь они обеспечивают социально значимые статьи.

Структура расходов бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. не претерпела существенных изменений. Самые крупные по объему финансирования муниципальные программы на 2026 г. — это "Развитие образования в городском округе Самара" (8 079 878 тыс. руб.), "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" (3 815 350 тыс. руб.), "Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории городского округа Самара" (3 568 162 тыс. руб.) и "Развитие сферы культуры городского округа Самара" (3 116 503 тыс. рублей).

Отметим, что Самара продолжит реализацию национальных проектов, инициированных в 2025 г. президентом России Владимиром Путиным. Их софинансирование будет также предусмотрено в итоговом проекте бюджета. Кроме того, Самара обеспечит софинансирование реализации инициатив жителей в рамках программы "Народный бюджет Самарской области".

Главный финансовый документ города в течение месяца будет рассматриваться депутатами на всех комитетах городской Думы, а после внесения всех поправок — на заседании городской Думы.