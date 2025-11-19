Медицинский ассистент GigaDoc от Сбера — теперь с цифровым аватаром врача

На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") представили обновленную версию медицинского AI-ассистента GigaDoc — теперь он общается с пользователем через цифровой аватар врача. Решение также выявляет риски развития заболеваний и позволяет получить результаты измерения показателей здоровья с расшифровкой и рекомендацией нужного врача, к которому можно записаться в медицинском сервисе СберЗдоровье или подключить пакет телемедицинских услуг.
Система за 15 секунд по видео лица определяет 20 показателей состояния здоровья: уровень стресса, настроение, индекс массы тела, пульс, артериальное давление, вариабельность сердечного ритма, общий холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности (ЛПНП и ЛПВП), триглицерины, гемоглобин, риски развития кардиоваскулярных и метаболических заболеваний — атеросклероза, артериальной гипертензии, диабета 2 типа и другие.
Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка:
"GigaDoc предлагает сквозной сервис — от неинвазивной диагностики до записи к врачу. В основе решения передовые технологии — фотоплетизмография, ML-алгоритмы, языковая модель ГигаЧат и интерактивный визуальный интерфейс, который создает ощущение живого диалога с врачом. Первую версию устройства мы представили на AI Journey 2024, а сегодня у GigaDoc появилось лицо — цифровой аватар доктора, усиливающий доверие и вовлеченность. Теперь система отслеживает до 20 параметров, обеспечивая персонализированный скрининг, а результаты можно мгновенно сохранить в смартфон для дальнейшей записи к специалисту, сокращая путь к медицинской помощи. Технология привлекает внимание к вопросам здоровья и диспансеризации, упрощает первичный скрининг и помогает выявлять факторы риска на ранних этапах".
GigaDoc Сбербанка упрощает анализ и интерпретацию полученных данных, отмечает отклонения, на которые необходимо обратить внимание, и рекомендует обратиться к нужному специалисту для уточнения состояния. Он также даёт персональные советы по здоровому образу жизни и отвечает на медицинские вопросы — все это в рамках поддержки, а не вместо консультации врача.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас