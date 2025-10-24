В парке Победы провели технический пуск "сухого" фонтана

В пятницу, 24 октября, в парке Победы произошел технический пуск нового фонтана. Об этом сообщили в мэрии Самары.

мэрия Самары

Напомним, в мае глава города Иван Носков анонсировал изменение внешнего облика фонтанов в парке Победы. Комментируя работы по благоустройству парка (восстановленный мемориальный комплекс у Вечного огня, обновленная плитка на площади, новые скамейки и т. д.), он подчеркнул, что фонтаны должны стать визитной карточкой города. В частности, в парке Победы заменили обычный фонтан с "бортиками" на "сухой".

По словам специалистов, "сухие" фонтаны являются самыми простыми с точки зрения консервации — очистка, профилактический осмотр оборудования, запорной арматуры, насосов системы водооборота и укрытие защитными щитами занимают не более недели.

В начале октября стало известно, что "сухой" фонтан в парке Победы готов на 90%. После технического пуска его начнут готовить к "зимовке".