В парке Победы провели технический пуск "сухого" фонтана

В пятницу, 24 октября, в парке Победы произошел технический пуск нового фонтана. Об этом сообщили в мэрии Самары.
Напомним, в мае глава города Иван Носков анонсировал изменение внешнего облика фонтанов в парке Победы. Комментируя работы по благоустройству парка (восстановленный мемориальный комплекс у Вечного огня, обновленная плитка на площади, новые скамейки и т. д.), он подчеркнул, что фонтаны должны стать визитной карточкой города. В частности, в парке Победы заменили обычный фонтан с "бортиками" на "сухой".
По словам специалистов, "сухие" фонтаны являются самыми простыми с точки зрения консервации — очистка, профилактический осмотр оборудования, запорной арматуры, насосов системы водооборота и укрытие защитными щитами занимают не более недели.
В начале октября стало известно, что "сухой" фонтан в парке Победы готов на 90%. После технического пуска его начнут готовить к "зимовке".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!