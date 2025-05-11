Реконструируют фонтаны, восстановят озеро: Иван Носков рассказал о планируемых работах в парке Победы

В парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня, на площади уложили новую плитку, установили скамейки, высадили красивые клумбы. Промежуточный итог ремонтным работам подвел глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.
"На новой стене мемориального комплекса достойно смотрятся очищенные панно с именами Героев Великой Отечественной войны и куйбышевцев — участников парада Победы 1945 года на Красной площади Москвы. Проверил выполненные работы, есть ряд замечаний, которые подрядчик оперативно исправит", — прокомментировал мэр.
Глава Самары добавил, что на этом работы в парке Победы не заканчиваются.
"Стоит задача отремонтировать входную лестницу, реконструировать старые чаши фонтанов. Уже говорил, что фонтаны должны стать визитной карточкой Самары, поэтому уделим им при благоустройстве общественных пространств особое внимание. Проект реконструкции поручил обсудить с Советом ветеранов Самары, ведь рядом Дворец ветеранов, они часто отдыхают в парке. В целом считаю важным привлекать к обсуждению различных проектов старшее поколение самарцев, людей, которые уже внесли вклад в развитие города и страны", — добавил он.
Также Иван Носков поделился планами по реконструкции местного озера.
"Водоем у Дворца ветеранов очистили и заполнили водой. В дальнейшем восстановим его полностью, проведем гидроизоляцию, укрепим откосы, подведем центральное водоснабжение, обязательно благоустроим прилегающую территорию. Поручил предусмотреть необходимые средства в бюджете города. Так что продолжаем наводить порядок в существующих городских парках.
Работаем", — заключил мэр.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!