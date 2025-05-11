Реконструируют фонтаны, восстановят озеро: Иван Носков рассказал о планируемых работах в парке Победы

В парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня, на площади уложили новую плитку, установили скамейки, высадили красивые клумбы. Промежуточный итог ремонтным работам подвел глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.

"На новой стене мемориального комплекса достойно смотрятся очищенные панно с именами Героев Великой Отечественной войны и куйбышевцев — участников парада Победы 1945 года на Красной площади Москвы. Проверил выполненные работы, есть ряд замечаний, которые подрядчик оперативно исправит", — прокомментировал мэр.

Глава Самары добавил, что на этом работы в парке Победы не заканчиваются.

"Стоит задача отремонтировать входную лестницу, реконструировать старые чаши фонтанов. Уже говорил, что фонтаны должны стать визитной карточкой Самары, поэтому уделим им при благоустройстве общественных пространств особое внимание. Проект реконструкции поручил обсудить с Советом ветеранов Самары, ведь рядом Дворец ветеранов, они часто отдыхают в парке. В целом считаю важным привлекать к обсуждению различных проектов старшее поколение самарцев, людей, которые уже внесли вклад в развитие города и страны", — добавил он.

Также Иван Носков поделился планами по реконструкции местного озера.

"Водоем у Дворца ветеранов очистили и заполнили водой. В дальнейшем восстановим его полностью, проведем гидроизоляцию, укрепим откосы, подведем центральное водоснабжение, обязательно благоустроим прилегающую территорию. Поручил предусмотреть необходимые средства в бюджете города. Так что продолжаем наводить порядок в существующих городских парках.

Работаем", — заключил мэр.