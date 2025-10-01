В Самаре завершается "сезон фонтанов"

В Самаре завершается сезон работы городских фонтанов: с 1 октября их начнут готовить к зимней консервации. Всего 50 объектов.
"Сначала происходит спуск воды, затем промывка и дезинфекция чаши и оборудования, очистка форсунок. В обязательном порядке проверяют все оборудование и демонтируют элементы, подлежащие складскому хранению, такие как форсунки, насосы и электродвигатели", — рассказал первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.
К зимнему периоду в Самаре подготовят фонтаны в скверах на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, в сквере Речников, "Шанхай" и 30-летия Победы, на бульваре по ул. Стара-Загора, на набережной. К зиме будут подготовлены и новые "сухие" фонтаны в сквере Экономистов и Восточном, установленные в этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
По словам специалистов, "сухие" фонтаны являются самыми простыми с точки зрения консервации — там очистка, профилактический осмотр оборудования, запорной арматуры, насосов системы водооборота и укрытие защитными щитами займут около недели. "Сухой" фонтан в парке Победы готов на 90%, в этом сезоне планируются провести технический пуск и также подготовить его к "зимовке".
Особое внимание специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" уделят подготовке к зиме фонтана в честь 40-летия Победы общей площадью 1600 квадратных метров, который расположен на площади Героев 21 Армии и был открыт в начале сентября после масштабной реконструкции.
На время зимнего сезона ряд фонтанов будет украшен световой иллюминацией. Проект иллюминации фонтана в Центральном парке культуры и отдыха разрабатывает МБУ "Самарагорсвет" по согласованию с главным архитектором города Самара Ильей Соколовым.
