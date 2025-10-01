16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Госжилинспекции: "В регионе появится единая диспетчерская служба" В Самарской области начался отопительный сезон В Самаре завершается "сезон фонтанов" Около Речного вокзала в Самаре появится ярмарка В Самаре тепло в жилые дома начнут подавать с 1 октября

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре завершается "сезон фонтанов"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 195
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершается сезон работы городских фонтанов: с 1 октября их начнут готовить к зимней консервации. Всего 50 объектов.

"Сначала происходит спуск воды, затем промывка и дезинфекция чаши и оборудования, очистка форсунок. В обязательном порядке проверяют все оборудование и демонтируют элементы, подлежащие складскому хранению, такие как форсунки, насосы и электродвигатели", — рассказал первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.

К зимнему периоду в Самаре подготовят фонтаны в скверах на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, в сквере Речников, "Шанхай" и 30-летия Победы, на бульваре по ул. Стара-Загора, на набережной. К зиме будут подготовлены и новые "сухие" фонтаны в сквере Экономистов и Восточном, установленные в этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

По словам специалистов, "сухие" фонтаны являются самыми простыми с точки зрения консервации — там очистка, профилактический осмотр оборудования, запорной арматуры, насосов системы водооборота и укрытие защитными щитами займут около недели. "Сухой" фонтан в парке Победы готов на 90%, в этом сезоне планируются провести технический пуск и также подготовить его к "зимовке".

Особое внимание специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" уделят подготовке к зиме фонтана в честь 40-летия Победы общей площадью 1600 квадратных метров, который расположен на площади Героев 21 Армии и был открыт в начале сентября после масштабной реконструкции.

На время зимнего сезона ряд фонтанов будет украшен световой иллюминацией. Проект иллюминации фонтана в Центральном парке культуры и отдыха разрабатывает МБУ "Самарагорсвет" по согласованию с главным архитектором города Самара Ильей Соколовым.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2