Жители более чем тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла

В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. В результате специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" не могут учитывать данные этих счетчиков при формировании начислений за горячую воду.
Из-за отсутствия объективных данных энергетики вынуждены выставлять квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя уже из других критериев. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий это тепловая нагрузка объекта, а для многоквартирных домов - утвержденные нормативы потребления. Это приводит к убыткам для клиентов.
Причины сложившейся ситуации могут быть самые разные, от отсутствия поверки прибора учета до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым "ЭнергосбыТ Плюс" не принимает к расчетам показания счетчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. Для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку на электронную почту: samara@esplus.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!