Жители более чем тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла

В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. В результате специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" не могут учитывать данные этих счетчиков при формировании начислений за горячую воду.

Из-за отсутствия объективных данных энергетики вынуждены выставлять квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя уже из других критериев. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий это тепловая нагрузка объекта, а для многоквартирных домов - утвержденные нормативы потребления. Это приводит к убыткам для клиентов.

Причины сложившейся ситуации могут быть самые разные, от отсутствия поверки прибора учета до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым "ЭнергосбыТ Плюс" не принимает к расчетам показания счетчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. Для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку на электронную почту: samara@esplus.ru.