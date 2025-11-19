В Самаре предложили ввести ответственность за засоры канализации

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков принял участие в заседании комиссии по вопросам экологии Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. Он подчеркнул: проблема засоров канализации в городе достигла критической отметки.

Каждый день в Самаре происходит 10–20 засоров. Ежегодно бригады "РКС-Самара" устраняют около 5 тыс. подобных инцидентов. Несмотря на постоянную очистку труб и колодцев, проблема сохраняется — основной причиной остаётся неправильное пользование системой водоотведения.

Участники заседания отметили низкую культуру обращения с канализацией. Многие по-прежнему считают, что любые предметы, смытые в унитаз, исчезают сами собой. На деле же они попадают на канализационные насосные станции, ломают оборудование, накапливаются в трубах и вызывают засоры и изливы стоков.

Сегодня жильцы, собственники нежилых помещений и управляющие компании юридически не несут ответственности за неправильную эксплуатацию канализации. На заседании предложено инициировать изменения законодательства, чтобы ответственность за засоры несли те, кто их создаёт.

Каждый должен знать — в унитаз и раковину нельзя смывать любые нерастворяющиеся продукты, предметы. Канализация — это система водоотведения.

Что категорически нельзя смывать в канализацию:

— влажные салфетки и влажную туалетную бумагу

— ватные палочки и диски

— любой жир, масло

— любые изделия из нетканого материала

— средства контрацепции

— лекарства

— гранулы из кошачьих туалетов

Любые нерастворимые вещи, предметы, продукты, жир должны оказываться в мусорном ведре, а не в канализации!