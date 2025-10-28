Специалисты "Газпром газораспределение Самара" приступили к газификации СНТ "Коммунальник — 2" в Жигулевске

В результате догазификации садового товарищества в эксплуатацию будет введено 1,6 км внутрипоселкового газопровода. Техническая возможность будет создана для 26 домовладений. С собственниками в настоящее время заключено 11 договоров, в том числе 4 комплексных на работы внутри домовладения. Прием заявок продолжается.

Напомним, право участников СНТ, расположенных в газифицированном населенном пункте, участвовать в догазификации вступило в силу по решению Президента России в апреле 2024 года.

Для подачи заявки лично в Клиентском центре "Газпром газораспределение Самара" или онлайн на сайте Единого оператора газификации России необходимы: копии документов, подтверждающих право собственности на домовладение и земельный участок, СНИЛС, ситуационный план, протокол общего собрания членов СНТ с решением о проведении догазификации.

Социальные выплаты льготным категориям собственников домовладений в СНТ также действуют.

Узнать больше о правилах подачи заявки на догазификацию дачного дома и участка можно на сайте connectgas.ru.