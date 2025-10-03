"Экология" прошла конкурс на регоператорство до 2028 года

Заявка АО "Экология" признана отвечающей условиям конкурса по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области. Опубликован протокол решения конкурсной комиссии.
Напомним, компания, принадлежащая правительству Самарской области, стала единственной, подавшей заявку.
"Признать заявку единственного участника акционерного общества "Экология" соответствующей требованиям документации об отборе и Правил конкурсного отбора", - говорится в решении конкурсной комиссии.
Компания согласилась оказывать услуги за 17,53 млрд руб. по цене, предложенной региональным минприроды, которое выступало организатором конкурса. По условиям конкурса регоператор будет работать до 31 декабря 2027 года.
На действия минприроды при проведении конкурса ООО "Детрон" была подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Однако впоследствии она была отозвана.
"Экология" выполняет функции регоператора с ноября 2024 года. Заявлялось, что это временное решение. Оно было принято до истечения договора с "Экостройресурсом", и власти объясняли его большим количеством жалоб от населения.
Ранее сообщалось, что в капитал "Экологии" войдет ППК "Российский экологический оператор".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!