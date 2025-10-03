"Экология" прошла конкурс на регоператорство до 2028 года

Заявка АО "Экология" признана отвечающей условиям конкурса по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области. Опубликован протокол решения конкурсной комиссии.

Напомним, компания, принадлежащая правительству Самарской области, стала единственной, подавшей заявку.

"Признать заявку единственного участника акционерного общества "Экология" соответствующей требованиям документации об отборе и Правил конкурсного отбора", - говорится в решении конкурсной комиссии.

Компания согласилась оказывать услуги за 17,53 млрд руб. по цене, предложенной региональным минприроды, которое выступало организатором конкурса. По условиям конкурса регоператор будет работать до 31 декабря 2027 года.

На действия минприроды при проведении конкурса ООО "Детрон" была подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Однако впоследствии она была отозвана.

"Экология" выполняет функции регоператора с ноября 2024 года. Заявлялось, что это временное решение. Оно было принято до истечения договора с "Экостройресурсом", и власти объясняли его большим количеством жалоб от населения.

Ранее сообщалось, что в капитал "Экологии" войдет ППК "Российский экологический оператор".