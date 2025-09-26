16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Экология" хочет быть мусорным регоператором минимум до 2028 года НОВИКОМ представил принципы социально ответственного банкинга на Международном банковском форуме в Сочи XIII ежегодный форум "Здоровая организация": ВСК и ЭКОПСИ объединили HR-лидеров для диалога о здоровье бизнеса Россельхозбанк представил новый сервис финансового расчета инвестиций для старта агробизнеса Стало известно, где отключат свет 28 и 29 сентября

Экономика и бизнес

"Экология" хочет быть мусорным регоператором минимум до 2028 года

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами заявился только действующий регоператор - АО "Экология". Это следует из опубликованного на портале torgi.gov.ru протокола вскрытия конвертов.

Фото: Анна Сидорова

Компания согласилась оказывать услуги за 17,53 млрд руб. по цене, предложенной региональным минприроды, которое выступало организатором конкурса.

Напомним, по условиям конкурса регоператор будет работать до 31 декабря 2027 года.

С высокой долей вероятности "Экология" будет признана победителем конкурса. Однако на действия минприроды при его проведении была подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Жалоба поступила от ООО "Детрон", учрежденного в 2018 году. По данным ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрированная ул. Братьев Коростелевых, 3, лит. А и специализируется на сборе отходов, но она стабильно декларирует нулевую выручку, также в ней нет сотрудников. Учредителем и директором ООО выступает Алексей Ергунев.

Интересно, что на ул. Братьев Коростелевых, 3 продается участок площадью 10 тыс. кв. м, собственник которого имеет опосредованное отношение к ООО "Экостройресурс" - бывшему регоператору. Так, по данным ЕГРН, землей владеет ООО "Хозтовары", аффилированная с физическими и юридическими лицами, которых связывают с депутатом губернской думы Александром Милеевым. Ему же приписывают реальное владение "Экостройресурсом". 

Статус временного регоператора был передан "Экологии", принадлежащей правительству области, с ноября 2024 г. сроком на год. Решение было принято до истечения договора с "Экостройресурсом", и власти объясняли его большим количеством жалоб от населения.

Планируется, что в капитал "Экологии" войдет ППК "Российский экологический оператор".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5