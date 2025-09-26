"Экология" хочет быть мусорным регоператором минимум до 2028 года

На конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами заявился только действующий регоператор - АО "Экология". Это следует из опубликованного на портале torgi.gov.ru протокола вскрытия конвертов.

Компания согласилась оказывать услуги за 17,53 млрд руб. по цене, предложенной региональным минприроды, которое выступало организатором конкурса.

Напомним, по условиям конкурса регоператор будет работать до 31 декабря 2027 года.

С высокой долей вероятности "Экология" будет признана победителем конкурса. Однако на действия минприроды при его проведении была подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Жалоба поступила от ООО "Детрон", учрежденного в 2018 году. По данным ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрированная ул. Братьев Коростелевых, 3, лит. А и специализируется на сборе отходов, но она стабильно декларирует нулевую выручку, также в ней нет сотрудников. Учредителем и директором ООО выступает Алексей Ергунев.

Интересно, что на ул. Братьев Коростелевых, 3 продается участок площадью 10 тыс. кв. м, собственник которого имеет опосредованное отношение к ООО "Экостройресурс" - бывшему регоператору. Так, по данным ЕГРН, землей владеет ООО "Хозтовары", аффилированная с физическими и юридическими лицами, которых связывают с депутатом губернской думы Александром Милеевым. Ему же приписывают реальное владение "Экостройресурсом".

Статус временного регоператора был передан "Экологии", принадлежащей правительству области, с ноября 2024 г. сроком на год. Решение было принято до истечения договора с "Экостройресурсом", и власти объясняли его большим количеством жалоб от населения.

Планируется, что в капитал "Экологии" войдет ППК "Российский экологический оператор".