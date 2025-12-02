Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке "Петерфуд-2025"

Компании из Самарской области представили свою продукцию на 34-й Международной продовольственной выставке "Петерфуд-2025" в Санкт-Петербурге. В экспозиции региона, организованной министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром "Мой бизнес", приняли участие предприятия "Эридан", "Основной продукт", и "Деликатесофф".

Предприятия представили широкий ассортимент продукции: безалкогольные напитки, сладкие и соленые снеки, продукты для здорового образа жизни, мясные деликатесы высокого качества.

"Наши производители уверенно доказывают, что продукты из Самарской области высококачественные и конкурентоспособные. Участие в отраслевой выставке — это возможность для потенциальных поставщиков и заказчиков максимально эффективно и в короткие сроки познакомиться, презентовать продукты, новые бренды и обговорить лучшие условия для сотрудничества", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На стенд Самарской области в рамках программы "Активные сетевые продажи" были приглашены более 100 специалистов российских оптовых и дистрибуторских компаний, которые ищут новые продукты, интересные бренды локальных и региональных производителей.

Также самарские производители продуктов питания приняли участие в эксклюзивной программе и провели большое количество переговоров с представителями торговых сетей Северо-Западного федерального округа.

В конкурсе "Выбор сетей" все представленные продукты самарских производителей одержали победу.

"Впервые принимаем участие в выставке "Петерфуд" в составе коллективного стенда. На выставке работал Центр закупок сетей, где нам представилась уникальная возможность завязать полезные знакомства, презентовать продукцию представителям крупнейших федеральных и региональных торговых сетей Северо-Западного округа, провести в короткие сроки результативные переговоры и предварительно договориться о поставках продукции", — отметила директор по продажам ООО "Эридан" Ирина Никулина.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.