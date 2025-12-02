Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке "Петерфуд-2025"

Компании из Самарской области представили свою продукцию на 34-й Международной продовольственной выставке "Петерфуд-2025" в Санкт-Петербурге. В экспозиции региона, организованной министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром "Мой бизнес", приняли участие предприятия "Эридан", "Основной продукт", и "Деликатесофф".
Предприятия представили широкий ассортимент продукции: безалкогольные напитки, сладкие и соленые снеки, продукты для здорового образа жизни, мясные деликатесы высокого качества.
"Наши производители уверенно доказывают, что продукты из Самарской области высококачественные и конкурентоспособные. Участие в отраслевой выставке — это возможность для потенциальных поставщиков и заказчиков максимально эффективно и в короткие сроки познакомиться, презентовать продукты, новые бренды и обговорить лучшие условия для сотрудничества", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
На стенд Самарской области в рамках программы "Активные сетевые продажи" были приглашены более 100 специалистов российских оптовых и дистрибуторских компаний, которые ищут новые продукты, интересные бренды локальных и региональных производителей.
Также самарские производители продуктов питания приняли участие в эксклюзивной программе и провели большое количество переговоров с представителями торговых сетей Северо-Западного федерального округа.
В конкурсе "Выбор сетей" все представленные продукты самарских производителей одержали победу.
"Впервые принимаем участие в выставке "Петерфуд" в составе коллективного стенда. На выставке работал Центр закупок сетей, где нам представилась уникальная возможность завязать полезные знакомства, презентовать продукцию представителям крупнейших федеральных и региональных торговых сетей Северо-Западного округа, провести в короткие сроки результативные переговоры и предварительно договориться о поставках продукции", — отметила директор по продажам ООО "Эридан" Ирина Никулина.
Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...