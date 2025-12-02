16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке "Петерфуд-2025" В Самаре планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте На нефтяной участок в Самарской области претендуют 5 компаний Более 8 тысяч пассажиров перевезли экспресс-рейсы до аэропорта "Курумоч" в первый месяц На балансе интересов: как в Самаре меняют механизмы комплексной застройки

Экономика и бизнес

Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке "Петерфуд-2025"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компании из Самарской области представили свою продукцию на 34-й Международной продовольственной выставке "Петерфуд-2025" в Санкт-Петербурге. В экспозиции региона, организованной министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром "Мой бизнес", приняли участие предприятия "Эридан", "Основной продукт", и "Деликатесофф".

Предприятия представили широкий ассортимент продукции: безалкогольные напитки, сладкие и соленые снеки, продукты для здорового образа жизни, мясные деликатесы высокого качества.

"Наши производители уверенно доказывают, что продукты из Самарской области высококачественные и конкурентоспособные. Участие в отраслевой выставке — это возможность для потенциальных поставщиков и заказчиков максимально эффективно и в короткие сроки познакомиться, презентовать продукты, новые бренды и обговорить лучшие условия для сотрудничества", — акцентировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На стенд Самарской области в рамках программы "Активные сетевые продажи" были приглашены более 100 специалистов российских оптовых и дистрибуторских компаний, которые ищут новые продукты, интересные бренды локальных и региональных производителей.

Также самарские производители продуктов питания приняли участие в эксклюзивной программе и провели большое количество переговоров с представителями торговых сетей Северо-Западного федерального округа.

В конкурсе "Выбор сетей" все представленные продукты самарских производителей одержали победу.
"Впервые принимаем участие в выставке "Петерфуд" в составе коллективного стенда. На выставке работал Центр закупок сетей, где нам представилась уникальная возможность завязать полезные знакомства, презентовать продукцию представителям крупнейших федеральных и региональных торговых сетей Северо-Западного округа, провести в короткие сроки результативные переговоры и предварительно договориться о поставках продукции", — отметила директор по продажам ООО "Эридан" Ирина Никулина.

Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Компании Самарской области могут подать заявку на участие в федеральных выставках на сайте mybiz63.ru и представить свою продукцию в составе коллективного стенда региона.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4