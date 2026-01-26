ФНС требует с кинельского "Премиума" полмиллиарда рублей

ФНС выставил требования к кинельскому ООО "Премиум" на сумму почти в полмиллиарда руб., пишет "Самарское обозрение".

"Премиум" работает с 2008 года. Собственник — Александр Максимов, директор — Алексей Широков. Реальным бенефициаром компании считается кинельский коммерсант Олег Матвеев — один из учредителей благотворительного фонда "Премиум". Компания позиционирует себя как крупный строительный подрядчик в нефтегазовой отрасли.

По итогам 2024 г. выручка ООО "Премиум" составила 7,7 млрд руб., чистая прибыль — 110 млн; сформирована нераспределенная прибыль в размере 1,7 млрд рублей. Среднесписочная численность персонала превышала 1,8 тыс. человек.

Согласно данным сервиса ФНС "Прозрачный бизнес", в ноябре 2023 г. сумма недоимки "Премиума" составляла 238 млн рублей. На ноябрь 2025 г. (последнее обновление сервиса) общая сумма долга компании перед бюджетом выросла до 265 миллионов.

Кроме того, как сообщает "СО", компания вынесла в публичную плоскость результаты камеральной проверки НДС за первый и второй кварталы 2022 г., по которой ей доначислены относительно скромные 40 млн рублей. Из арбитражного процесса стало известно о "сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни" путем создания фиктивного документооборота. Более того, как выяснилось, ООО "Премиум" участвовало в схеме с покупкой бумажного НДС. Все эти выводы ФНС уже прошли проверку в апелляционной инстанции арбитражного суда.

В конце 2025 г. компания была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, ей доначислено более 264 млн руб., в т. ч. около 154 млн — по налогу на прибыль. Решение о привлечении вынесено Межрайонной ИФНС России № 11 по Оренбургской области, проводившей проверку за 2021–2023 годы. 22 декабря 2025 г. Межрайонной ИФНС России № 11 по Самарской области было направлено решение о взыскании задолженности; общая сумма — около 466 млн рублей. В эту сумму вошли пени, текущая задолженность и доначисленные 264 млн рублей.

26 декабря ООО "Премиум" погасило текущую задолженность, выплатив 76 млн рублей. 29 декабря 2025 г. компания обратилась в суд с требованием отменить решения, вынесенные Межрайонной ИФНС России № 11 по Оренбургской области и Межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, а также подала ходатайство о введении обеспечительных мер — приостановке их действия. Необходимость обеспечительных мер "Премиум" объяснял тем, что "принудительное взыскание доначисленных по оспариваемому решению налогов, пеней и штрафов до разрешения судом спора по существу не приведет к немедленному восстановлению прав заявителя и повлечет причинение ему значительного ущерба".

Согласно информации самого "Премиума", предприятие заключило длительные контракты на выполнение работ на объектах ООО "Газпромнефть-Заполярье" и ООО "Газпромнефть-Ямал"; у компании есть обязательства по договорам на 47,5 млрд рублей. "По каждому договору предусмотрены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ. Начисление штрафных санкций значительно ухудшит финансовое положение ООО "Премиум", — утверждают представители компании.

Более того, "бесспорное списание денежных средств вызовет невозможность оплаты имеющихся обязательных текущих платежей". Как итог, "предприятие будет вынуждено прекратить выплату заработной платы работникам". "Срыв организации выезда на вахту в районы Крайнего Севера приведет к разрыву контрактов", а также к росту социальной напряженности в Кинельском районе Самарской области, так как "основная часть работников ООО "Премиум" проживает по месту регистрации заявителя — в г. Кинель и пгт Усть-Кинельский".

Компания оценила свои потребности в денежных средствах на январь 2026 г. в 650 млн руб. — главным образом на зарплаты, налоги и страховые взносы, закупку материалов и платежи по лизингу. При этом ожидаемое поступление от контрагентов оценивается только в 410 млн рублей.

Суд в итоге принял обеспечительные меры, о которых просил "Премиум".