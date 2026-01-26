Два самарских ресторана вошли в число финалистов премии "Russian Hospitality Awards"

Самарские рестораны "Дом Нино" и "Ваще огонь" вошли в число финалистов национальной премии "Russian Hospitality Awards".

Конкурс проходит в 18 номинациях. "Дом Нино" претендует на награду в номинации "Лучший ресторан кавказской кухни", а "Ваще огонь" — "Лучший мясной ресторан".

Всего в заключительный этап вышли 90 заведений из 28 городов страны. Отбор включает три этапа: анализ рейтинга в системе искусственного интеллекта TrustYou, оценку экспертного жюри и проверку "тайными гостями". Победителей объявят 16 марта в Москве.