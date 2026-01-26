Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2025 году более 54 тыс. единиц продукции

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть — Приволга" подвела итоги производственной деятельности за 2025 год. ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Всего за минувший год выпущено 54103 единицы специализированной продукции. Кроме того, проведен ремонт и техническое обслуживание порядка 290 единиц оборудования.

Потребителями продукции и услуг ЦБПО в 2025 году стали 18 организаций ПАО "Транснефть". Номенклатура выпускаемой продукции включает 294 позиции, в том числе машины для безогневой резки труб "Волжанка" пяти модификаций, ледорезные установки, боновые заграждения и др. В 2025 году в номенклатуру продукции, выпускаемой ЦБПО, включены приспособления для подачи и выпуска газовоздушной смеси двух диаметров (DN 50 и 80), позволяющие безопасно производить работы по заполнению нефтепровода после завершения ремонтных работ. Также в номенклатуру включены резино-технические изделия для торцевых уплотнений насосов. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В 2025 году успешно проводилась работа по обучению персонала. Четверть работников ЦБПО повысили свои профессиональные навыки на курсах повышения квалификации, либо получили вторую профессию, более половины прошли обучение на курсах целевого назначения и получили необходимые виды аттестаций. Реализация плана подготовки персонала в 2025 году проходила преимущественно в аккредитованных ПАО "Транснефть" учебных центрах. Флагманом среди учебных центров стала корпоративная образовательная организация ЧПОУ Новокуйбышевский учебный центр.

На предприятии повышаются производительность труда и качество производимой продукции. Так, в минувшем году на ЦБПО пересмотрены 91 технологический процесс на серийные изделия в части повышения производительности. Проведена успешная защита сертификата системы менеджмента качества на подтверждение соответствия требованиям ISO 9001:2015 в области "производство и ремонт продукции для магистрального и трубопроводного транспорта". Прошел ресертификационный аудит органами по сертификации. Специалисты ЦБПО обучены по направлению "неразрушающий контроль трубопроводного транспорта на объектах системы Транснефть".

Коллектив предприятия активно участвует в совершенствовании процессов Системы развития Транснефть - ОПТИМУМ. Помимо основных направлений ЦБПО активно развивает практику обмена опытом. Сотрудники предприятия не только посещают другие общества системы Транснефть и заводы, но и сами всегда готовы поделиться навыками применения инструментов бережливого производства и продемонстрировать результаты проведенной работы в рамках ОПТИМУМ. Не меньших успехов достигла и реализация ППУ и проектов. ЦБПО стабильно принимает участие в проектных офисах всех уровней, собирает и анализирует обратную связь филиалов и ОСТ, что дает возможность улучшать не только внутренние процессы, но и процессы уровня предприятия и компании.

Инфраструктура ЦБПО ежегодно обновляется, так в 2025 году проведен капитальный ремонт газопровода и козлового крана, успешно проведены испытания приспособлений для подачи, выпуска газовоздушной смеси. Среди основных задач коллектива ЦБПО на 2026 год — проведение техперевооружения по замене стендового оборудования, а также разработка конструкторской документации и освоение производства трубореза ручного для вырезки вантузов.