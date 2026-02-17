Независимая нефтегазовая компания помогла отремонтировать Дом культуры в Самарской области

В поселке Краснооктябрьский Самарской области после комплексной реконструкции открылся сельский Дом культуры. Благодаря финансовой поддержке "ННК-Оренбургнефтегаз", входящего в группу АО "ННК", был отремонтирован зрительный зал.
Работы проведены в рамках национального проекта "Семья". В здании 1967 года постройки впервые сделан капитальный ремонт: обновлены кровля и фасад, заменены коммуникации. На средства ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" в размере 2,4 млн рублей был преображен зрительный зал. В нем установили новые кресла, занавес, звуковое и световое оборудование.
ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" осуществляет деятельность на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областях и на постоянной основе реализует программы социального партнерства, в регионах присутствия, направляя средства на развитие инфраструктуры, культуры, спорта и образования.
