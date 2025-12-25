Нефтепродукт Сызранского НПЗ получил высокую оценку на конкурсе "100 лучших товаров России"

Летнее дизельное топливо производства Сызранского НПЗ (дочернее общество "Роснефти") признано одним из лучших в стране. Продукт под маркой ДТ-Л-К5 сорта С удостоен диплома лауреата престижного конкурса "100 лучших товаров", подтвердив статус одного из флагманских нефтепродуктов предприятия.

Дизельное топливо класса К5 соответствует требованиям ГОСТ 32511–2013. Маркировка указывает на минимальное содержание серы, что снижает вредные выбросы и делает работу двигателя более экологичной. Обозначение "Л" означает, что топливо предназначено для использования в теплый период года. По оценкам специалистов, применение ДТ-Л-К5 улучшает полноту сгорания, увеличивает мощность, снижает износ узлов двигателя и способствует экономии топлива.

Высоким оценкам конкурсной комиссии способствовал не только сам продукт, но и комплексная система контроля качества, выстроенная на Сызранском НПЗ. Многоуровневые проверки охватывают весь производственный цикл — от входного контроля поступающего сырья и вспомогательных материалов до подтверждения соответствия готовых нефтепродуктов нормативным документам. Центральная заводская лаборатория — современный аналитический комплекс, где ежегодно выполняется около 700 тысяч испытаний по более чем 150 методикам. Лаборатория аккредитована в национальной системе Росаккредитации, внесена в реестр аккредитованных лабораторий ЕАЭС и соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

На всех этапах производства и логистики в "Роснефти" действует многоступенчатая программа контроля качества. На нефтеперерабатывающих заводах Компании реализуется программа модернизации производственных мощностей, позволяющая неуклонно повышать качество продукции и осваивать выпуск новых видов нефтепродуктов.

Участие в конкурсе стало поводом отметить и коллектив завода. Сызранские нефтяники получили почетную грамоту регионального министерства промышленности и торговли и благодарность ФБУ "Самарский ЦСМ" за вклад в развитие экономики области и достижения в сфере качества. Заместитель начальника производства № 4 Александр Лапин удостоен почетного знака "Отличник качества".

Для Сызранского НПЗ победы в конкурсе "100 лучших товаров" уже стали традиционными. В 2024 году дипломантом конкурса стала бутан-бутиленовая фракция — продукт каталитического крекинга, востребованный в химической промышленности, при производстве присадок для моторных топлив и в изготовлении синтетического каучука.

В последние годы продукция Сызранского НПЗ регулярно становится победителем в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Среди отмеченных ранее нефтепродуктов — сжиженные углеводородные газы марок ПА, ПБА и ПБТ, дорожные битумы БНД-70/100 и БНД-100/130, а также судовое топливо RMLS 40.

На федеральном уровне в этом сезоне высокие оценки получили и другие предприятия Самарской области: Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ, корпоративный научный институт в Самаре. Статус победителя дает право предприятиям Компании в течение двух лет маркировать свою продукцию "золотыми" и "серебряными" логотипами конкурса, что является "знаком качества" для потребителей. Эксперты отмечают, что такие результаты подтверждают высокие стандарты работы региональной нефтяной отрасли и её значимый вклад в экономику области.