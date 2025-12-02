На нефтяной участок в Самарской области претендуют 5 компаний

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пять компаний подали заявку на Западно-Беловский участок недр, расположенный на территории Кинельского, Богатовского и Кинель-Черкасского районов Самарской области. На него претендуют дочерняя структура "Лукойла" РИТЭК, АО "Нефтус", ООО "УДС нефть", ЗАО "Охтин-Ойл" и ООО "Регион-нефть", сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минприроды РФ.