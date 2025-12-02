На нефтяной участок в Самарской области претендуют 5 компаний

Пять компаний подали заявку на Западно-Беловский участок недр, расположенный на территории Кинельского, Богатовского и Кинель-Черкасского районов Самарской области. На него претендуют дочерняя структура "Лукойла" РИТЭК, АО "Нефтус", ООО "УДС нефть", ЗАО "Охтин-Ойл" и ООО "Регион-нефть", сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минприроды РФ.
Участок площадью 168,8 кв. км обладает подготовленными извлекаемыми ресурсами нефти (по категории D0) в размере 0,319 млн тонн, локализованными (Dл) — 1,236 млн тонн, перспективными (D1) — 1,483 млн тонн нефти и 0,338 млрд кубометров газа. Помимо этого, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 17,47 млн тонн нефти.
Начальная стоимость участка (за 25 лет пользования) составляет 23,5 млн рублей. Аукцион пройдет 22 декабря.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее