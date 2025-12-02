16+
На нефтяной участок в Самарской области претендуют 5 компаний

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Пять компаний подали заявку на Западно-Беловский участок недр, расположенный на территории Кинельского, Богатовского и Кинель-Черкасского районов Самарской области. На него претендуют дочерняя структура "Лукойла" РИТЭК, АО "Нефтус", ООО "УДС нефть", ЗАО "Охтин-Ойл" и ООО "Регион-нефть", сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минприроды РФ.

Фото: https://etpgpb.ru

Участок площадью 168,8 кв. км обладает подготовленными извлекаемыми ресурсами нефти (по категории D0) в размере 0,319 млн тонн, локализованными (Dл) — 1,236 млн тонн, перспективными (D1) — 1,483 млн тонн нефти и 0,338 млрд кубометров газа. Помимо этого, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 17,47 млн тонн нефти.

Начальная стоимость участка (за 25 лет пользования) составляет 23,5 млн рублей. Аукцион пройдет 22 декабря.

