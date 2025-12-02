16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре прошел семинар-совещание специалистов ПАО "Транснефть" по безопасности дорожного движения

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") состоялся семинар-совещание руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения (БДД). Были подведены итоги работы за одиннадцать месяцев 2025 года, рассмотрены актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, включая оптимизацию производственных процессов, результаты обучения персонала.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В мероприятии приняли участие директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев, начальник службы БДД ПАО "Транснефть" Рамиль Файзуллин и более 90 представителей дочерних организаций компании. Формой проведения семинара была выбрана работа в малых группах — командах.

В рамках двухдневной программы мероприятия прошло обсуждение экспертизы транспортных подразделений в системе рейтинговой оценки. Участники также проанализировали комплекс инструктажей и обучения водителей, критерии приема таких специалистов на работу, опыт проведения конкурса "Водитель года".

"Наша основная задача — эффективная работа с водителями с использованием инструментов системы ОПТИМУМ, таких как система рейтинговой оценки и формирование культуры безопасного поведения. Также важно обеспечивать непрерывное обучение водительского состава с применением современных цифровых решений. Для достижения результатов необходимо работать комплексно", — отметил директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев.

Компания "Транснефть" уделяет большое внимание повышению безопасности перевозок персонала и грузов. В настоящее время обсуждается возможность внедрения систем автоматической проверки видеозаписей работы водителей с использованием искусственного интеллекта.

