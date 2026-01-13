Автопарк АО "Транснефть - Приволга" в 2025 году пополнили 106 единиц техники

АО "Транснефть - Приволга" в 2025 году закупило 106 единиц транспорта, необходимого для обслуживания производственной инфраструктуры магистральных нефтепроводов, проведения плановых ремонтных работ, перевозки персонала и грузов в зоне ответственности предприятия — Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областях, Республике Татарстан.
Автопарк предприятия пополнили современные автомастерские, автотопливозаправщики, агрегаты ремонтно-сварочные, парогенераторные установки и т. д.
Все машины — российского производства, их отличает маневренность, высокая грузоподъемность и повышенная проходимость. Спецтехнику можно эксплуатировать в труднодоступной или заболоченной местности.
Поступление новой техники позволит сократить время реагирования на возможные нештатные ситуации, а также обеспечит надежное эксплуатационное обслуживание производственной инфраструктуры.
Парк транспортных средств АО "Транснеть - Приволга" составляет 1697 единиц автомобильной, дорожно-строительной и специализированной техники.
Обновление парка автомобильной и специальной техники — важная часть реализации программ импортозамещения, энергосбережения и повышения энергоэффективности, позволяющие значительно снизить операционные затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Обновление автотранспорта — одна из приоритетных задач предприятия по повышению уровня надежности системы магистральных трубопроводов.
Кроме того, автотранспорт и специальная техника оснащены системой безопасности и системой ГЛОНАСС. Эти системы позволяют соблюдать строгие требования по охране труда водителей, а также фиксируют маршруты передвижения транспорта. Такой подход позволяет также оптимизировать пути передвижения техники и соответственно сокращать расход моторного топлива.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее