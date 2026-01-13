16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Автопарк АО "Транснефть - Приволга" в 2025 году пополнили 106 единиц техники

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" в 2025 году закупило 106 единиц транспорта, необходимого для обслуживания производственной инфраструктуры магистральных нефтепроводов, проведения плановых ремонтных работ, перевозки персонала и грузов в зоне ответственности предприятия — Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областях, Республике Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Автопарк предприятия пополнили современные автомастерские, автотопливозаправщики, агрегаты ремонтно-сварочные, парогенераторные установки и т. д.

Все машины — российского производства, их отличает маневренность, высокая грузоподъемность и повышенная проходимость. Спецтехнику можно эксплуатировать в труднодоступной или заболоченной местности.

Поступление новой техники позволит сократить время реагирования на возможные нештатные ситуации, а также обеспечит надежное эксплуатационное обслуживание производственной инфраструктуры.

Парк транспортных средств АО "Транснеть - Приволга" составляет 1697 единиц автомобильной, дорожно-строительной и специализированной техники.

Обновление парка автомобильной и специальной техники — важная часть реализации программ импортозамещения, энергосбережения и повышения энергоэффективности, позволяющие значительно снизить операционные затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Обновление автотранспорта — одна из приоритетных задач предприятия по повышению уровня надежности системы магистральных трубопроводов.

Кроме того, автотранспорт и специальная техника оснащены системой безопасности и системой ГЛОНАСС. Эти системы позволяют соблюдать строгие требования по охране труда водителей, а также фиксируют маршруты передвижения транспорта. Такой подход позволяет также оптимизировать пути передвижения техники и соответственно сокращать расход моторного топлива.

