Экологическая экспертиза: КНПЗ подтвердил высокие стандарты охраны природы

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод вновь подтвердил свою экологическую компетентность. По результатам надзорного аудита сертифицирующей организации было установлено, что система экологического менеджмента предприятия полностью соответствует международному стандарту ISO 14001:2004.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Стандарт ISO 14001 устанавливает мировые требования к управлению воздействием производства на природу. Его внедрение на КНПЗ осуществляется добровольно, что подчёркивает стратегический выбор предприятия в пользу устойчивого развития и бережного отношения к ресурсам региона.

Эксперты отметили, что на заводе создана развитая система мониторинга экологической безопасности. В состав лаборатории входят испытательный центр, мобильная станция контроля атмосферного воздуха и три автоматизированных стационарных поста. Сотрудники ежедневно проводят около 200 анализов воздуха и воды, а современное оборудование позволяет обрабатывать до 800 тыс. измерений ежемесячно. Проверяются 18 показателей для водной среды и 11 — для воздуха.

Помимо мониторинга, аудиторы высоко оценили модернизацию производственных процессов и масштабные природоохранные проекты. В 2025 году волонтёры завода высадили более 2 тыс. саженцев сосны, ели и рябины в лесничествах и городских скверах Самарской области. Кроме того, в Саратовское и Куйбышевское водохранилища было выпущено около 55 тыс. мальков ценных пород рыб, включая краснокнижную стерлядь, что помогает восполнять водные биоресурсы.

Экологические инициативы КНПЗ охватывают и восстановление лесного фонда, и охрану источников воды. Аудиторы подчеркнули комплексный подход предприятия: сочетание модернизации производства с практическими шагами по защите природы, позволяющее поддерживать высокий уровень экологической культуры.

Подтверждение соответствия ISO 14001 стало важным признанием ответственности завода перед регионом и обществом. Результаты аудита показывают, что Куйбышевский НПЗ системно решает вопросы охраны окружающей среды и активно участвует в сохранении природного наследия Самарской области.

