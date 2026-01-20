16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Испытательные лаборатории АО "Транснефть - Приволга" выполнили около 95 тысяч исследований за 2025 год

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" с января по декабрь 2025 года выполнили 94,6 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В семи испытательных лабораториях нефти (ИЛН) Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) проведено 66 493 исследований проб нефти. В испытательной лаборатории нефтепродуктов "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 28 195 исследований проб дизельного топлива. Отбор проб осуществляется на постоянной основе при выполнении товарно-коммерческих операций и оперативного контроля качества нефти и нефтепродуктов.

Мониторинг соответствия показателей качества нефти и дизельного топлива, которые транспортируются по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и технического регламента Таможенного союза. У каждой партии нефти определяется массовая доля серы, воды, массовая концентрация хлористых солей и прочие показатели качества. Дизельное топливо анализируется по 12 показателям, в том числе фракционному составу, температуре помутнения, массовой доле углеводородов и т. д.

АО "Транснефть - Приволга" продолжает повышать уровень контроля качества нефти и нефтепродуктов, принимаемых в систему магистральных трубопроводов. В 2025 году испытательные лаборатории нефти оснащены современным автоматическим лабораторным оборудованием — автоматическими титраторами по методу Карла Фишера для определения содержания воды в нефти. Кроме того, проведена работа по верификации методик испытаний по двум ГОСТ. Введены штатные единицы техников-лаборантов для контроля качества нефти на объектах грузоотправителей, реализован дублирующий контроль качества нефти через две оперативные системы измерения количества и качества нефти (ОСИКН) на приемо-сдаточном пункте станции смешения нефти.

В минувшем году пять специалистов лабораторий повысили свою квалификацию в Уфимском государственном нефтяном техническом университете по программе "Современные требования к испытательным лабораториям. Система качества".

Парк оборудования ИЛН постоянно пополняется и обновляется. В течение 2025 года в испытательные лаборатории АО "Транснефть - Приволга" в рамках обновления поступила 71 единица оборудования, в том числе анализатор для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат циркуляционный, плотномер лабораторный, весы аналитические, анализатор для определения хлорорганических соединений, анализатор для определения содержания серы в нефтепродуктах и др.

Во всех лабораториях АО "Транснефть -  Приволга" с 2020 года функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), что позволяет обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

