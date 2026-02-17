16+
Общество

Молодежь ПФО приглашают на лекцию о русской военной истории

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Общество "Знание" запускает цикл лекций ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут по всей стране с 16 по 28 февраля. Одним из них станет выступление в онлайн-формате ректора СГТУ им. Ю. А. Гагарина, доктора исторических наук Сергея Наумова на тему "Есть такая профессия —родину защищать!" Встреча организована в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

Он представит слушателям масштабный исторический экскурс, охватывающий ключевые события русской военной истории. Героизм и мужество российских воинов и стратегические решения выдающихся полководцев будут рассмотрены в контексте их влияния на дальнейшую судьбу России. Особое внимание будет уделено значимым сражениям, имеющим определяющее значение в истории развития государства.
Мероприятие состоится при содействии реготделения РВИО 19 февраля, в 14:00. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Выступить с тематической лекцией ко Дню защитника Отечества может каждый, используя материалы Общества "Знание", в основу которых легли новые сборники новелл Знание.Герои. Ребята узнают 15 историй героев СВО: об их силе духа, стойкости, человечности на фронте и вкладе в развитие общества после возвращения.

Также состоятся различные мастер-классы, экскурсии и викторины. В 12 парках "Россия — Моя история" будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях РФ. А в Южной Осетии впервые состоится форум Знание.Герои.

Кроме того, Общество "Знание" покажет отраслевые профориентационные ролики в рамках занятий "Россия — мои горизонты". Особое внимание будет уделено деятельности силовых ведомств РФ и их роли в обеспечении национальной безопасности.

