Общество

Стартует проект ПФО для работающей молодежи "МолоТ"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Второй год в регионах ПФО при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова будет проходить окружной проект для работающей молодежи "МолоТ" (Молодежный труд).

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

"Цель проекта — закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганда здорового образа жизни и трудовое воспитание молодежи, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — И, конечно, проект решает профориентационные задачи, показывая молодым людям новые, яркие стороны работы на предприятиях региона".

В прошлом году в отборочных соревнованиях проекта в Самарской области приняли участие более 3 тыс. человек, 30 человек, в том числе сотрудники ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Тольяттикаучук", ООО "Нова", АО "Авиакор-авиационный завод" и АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем", по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла второе место.

К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми 6-11 лет.

Конкурс включает интеллектуальные и профориентационные задания; спортивные соревнования; семейный конкурс. Возраст участников — от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.

Отборочные мероприятия на предприятиях проводятся до 10 апреля. До 15 апреля нужно подать заявку на региональный отборочный этап. Региональные соревнования пройдут до 10 июня 2026 года. Победители войдут в команду Самарской области и примут участие в окружном финале в Пермском крае, который состоится в августе.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (846) 263-70-44 или на сайте Минтруда Самарской области. Подать заявку можно на сайте общественных проектов ПФО — proektypfo.ru.

