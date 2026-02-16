На трассах Самарской области ограничили движение из-за метели

В понедельник, 16 февраля, в Самарской области ограничили движение на трех участках федеральных трасс. Об этом сообщает региональное МЧС.
Из-за низовой метели в 18:00 закрыли проезд для маршрутного и грузового транспорта на участках:
— 294 — 294 км подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5;
— 295 — 328 км подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5;
— 326 — 400 км подъездной дороги к Самаре от трассы Р-241 Казань — Ульяновск.
Ориентировочное окончание ограничений — 8:00 17 февраля.
