В самарской школе прошел "Урок мужества" с участниками СВО, посвященный Дню военного разведчика ВМФ

При поддержке и содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в школе № 174 в преддверии Дня защитника Отечества состоялся особый урок мужества. Встреча приурочена к профессиональному празднику — Дню военного разведчика Военно-Морского Флота России, который ежегодно отмечается 16 февраля.

Урок провели ветераны специальной военной операции — Андрей Растегаев и Алексей Обидин, чей собственный опыт наглядно демонстрирует роль разведки на современном поле боя, подкрепляя рассказ примерами из своего боевого опыта.

Почетными гостями мероприятия также стали курсанты Самарского юридического института ФСИН России. Для будущих офицеров встреча с действующими ветеранами стала важным этапом профессионального становления и возможностью увидеть примеры истинного мужества.

Среди них был и мичман запаса, ветеран специальной военной операции в Сирии, главный специалист министерства образования Самарской области Юрий Абрамов.

"На собственном примере я убежден, что такие уроки крайне важны. Они позволяют не просто говорить о героизме и долге, а показать, что эти понятия наполнены реальными поступками и судьбами таких же людей, как мы с вами", — прокомментировал Юрий Абрамов.

Его поддержал другой участник встречи, ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев" — Андрей Растегаев. Он подчеркнул важность преемственности поколений: "Когда мы встречаемся с ребятами, мы не просто рассказываем истории. Мы стараемся донести до них главное: любить свою страну. Такие уроки нужны, чтобы мальчишки понимали: на флоте и в разведке служат не супергерои из фильмов, а простые парни, которые в нужный момент смогли принять верное решение".

На урок мужества военные захватили не только интересные истории, но и образцы используемого на спецоперации современного вооружения.

Администрация школы, педагоги и ученики после урока мужества пригласили ветеранов СВО в музей Соловецких юнг.

Среди выцветших фотографий и пожелтевших писем разворачивалась история Боевой и Трудовой Славы куйбышевцев, мальчишек, которые когда-то, в сороковые, стали выпускниками легендарной Соловецкой школы юнг.

Рядом с историей Великой Отечественной жила память и о других локальных конфликтах — тех, где тоже звучал голос долга и отваги.

"Вы знаете, на войне иногда кажется, что ты один на один со своей правдой. А потом приезжаешь в такую школу, видите этот музей… И понимаешь, что ты — часть чего-то огромного. Что до тебя были эти юнги, будут после — другие. И наша общая правда — здесь, в этих стендах. Это очень важно — знать, что тебя помнят и что твое место в истории уже готово", — поделился Алексей Обидин, ветеран СВО.