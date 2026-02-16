16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти началось благоустройство Центральной площади Самарских школьников и студентов приглашают к участию в кибер-турнире к 80-летию Победы во Второй мировой войне С 1 марта вырастет плата за проезд по Обходу Тольятти Весна близко: в Самарском регионе начинается солнечная интерференция Представитель из Самарской области вошел в топ-100 победителей всероссийского диктанта "Наука большой страны"

Общество

В рамках проекта "Моя карьера с Единой Россией" в кадровых центрах проходят заседания тематических клубов

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией", направленного на содействие трудоустройству, профессиональному развитию и предпринимательской инициативе граждан, в территориальных кадровых центрах "Работа России" проходят заседания тематических клубов.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Так, заседания клубов "Работа для СВОих" прошли в Красноармейском и Пестравском районах. 
Обсудили вопросы содействия занятости участников СВО и членов их семей. Особо остановились на работе площадок комплексной поддержки участников СВО и их близких "Сердце воина". Здесь помогают подобрать занятие по душе, пройти обучение и быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Поддержка оказывается на постоянной основе, а филиалы открыты во всех муниципалитетах региона по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Как отмечает руководитель территориального кадрового центра "Работа России" Красноармейского района Наталья Боляева, главная задача специалистов — помочь с трудоустройством.

"Наша цель — это подобрать и предложить нашим героям подходящую и любимую работу, которая придаст уверенность в завтрашнем дне", — подчеркнула Наталья Боляева.

Системный и объединяющий подход к работе площадки поддерживают и в администрации района. По словам заместителя главы Красноармейского района по комплексной поддержке участников СВО и членов их семей Евгении Цаплиной, в муниципалитете выстроено межведомственное взаимодействие, чтобы помощь была действительно адресной.

"224 человека, наших земляка, ушли в зону специальной военной операции. 28 человек на сегодняшний день уже вернулись. Есть у нас ребята — инвалиды, которым особая нужна поддержка и особая помощь. На сегодняшний день в нашем муниципальном образовании проводится комплексная работа с участниками специальной военной операции. То есть задействованы все социальные службы", — сообщила Евгения Цаплина.

Площадки "Сердце воина" востребованы не только у вернувшихся бойцов, но и у их родных. Так, жительница Красноармейского района Татьяна Овсиенко после гибели мужа в зоне СВО, чтобы найти стабильную и удобную занятость, обратилась в подразделение центра "Сердце воина", расположенное на базе кадрового центра "Работа России". Специалисты помогли с выбором направления и предложили обучение — Татьяна освоила профессию косметолога-эстетиста и уже начала работать по новому профилю, совмещая занятость с заботой о детях.

"Хотела подыскать какую-то работу. Но тут мне девочки предложили курсы по учебе на косметолога-эстетиста. Отучилась, мне очень сильно понравилось. Ну, потихонечку сейчас занимаюсь. Работу не так легко найти. Поэтому, когда обращаешься в кадровый центр, девочки подсказывают и уже находишь себя, что-то по душе и это очень важно", — поделилась Татьяна Овсиенко.

В дальнейшем она рассматривает возможность оформить самозанятость и планирует вновь обратиться за сопровождением к специалистам кадрового центра.

Площадка действует и в Пестравском районе. Советник главы муниципалитета, ветеран СВО Дмитрий Пестриков лично ознакомился с механизмами поддержки и отметил, что такой формат помогает быстрее сориентироваться после возвращения.

"Как первая ласточка прошел тест. Мне все объяснили, все показали. Теперь я в курсе, могу со спокойной душой направить ребят и объяснить, что здесь и как. Ребята, которые вернулись оттуда, ищут себя в гражданской жизни. Это очень сложно", — сказал Дмитрий Пестриков.

Руководитель территориального кадрового центра "Работа России" Пестравского района Людмила Нестеренко подчеркнула, что помощь выстраивается комплексно — от психологической поддержки до обучения и трудоустройства.

"Нам хочется помочь людям, достучаться до их сердец. Мы можем оказать и психологическую помощь, и помощь по социальной адаптации, по психологической поддержке, также переобучение, обучение, поиск работы. То есть выстроить такой маршрут гражданина, который поможет ему в настоящее время, в настоящей жизни быть полноправным членом общества", — отметила Людмила Нестеренко.

Узнать обо всех мерах поддержки и работе площадок можно по телефону контакт-центра кадрового центра "Работа России": 8 (800) 302-15-44. Получить консультацию можно и очно — в территориальном кадровом центре вашего города или района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1