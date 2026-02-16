16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти началось благоустройство Центральной площади Самарских школьников и студентов приглашают к участию в кибер-турнире к 80-летию Победы во Второй мировой войне С 1 марта вырастет плата за проезд по Обходу Тольятти Весна близко: в Самарском регионе начинается солнечная интерференция Представитель из Самарской области вошел в топ-100 победителей всероссийского диктанта "Наука большой страны"

Общество

"Обитель Милосердия" получила специализированные кресла от промышленников региона

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области реализовано поручение губернатора Вячеслава Федорищева об организации производства кресел повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Волжская коммуна

Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона  узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов и поручил министерству промышленности и торговли Самарской области проработать вопрос с изготовлением изделий на территории региона.

Кресла были разработаны и выпущены тольяттинским предприятием ООО "ДСК-Штамп" на благотворительные средства, собранные промышленными предприятиями региона. Специалисты компании, обладающие компетенциями в производстве оснастки и металлоконструкций для автомобильной промышленности, разработали конструкторскую документацию и доработали опытный образец с учетом всех пожеланий сестер милосердия.

Обители уже передали 10 кресел, последние три изделия из заказанной партии вручил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

"Это не только успешное импортозамещение, но и пример тесного взаимодействия власти, бизнеса и благотворителей. "ДСК-Штамп" готово к серийному выпуску — теперь такую помощь смогут получить и другие учреждения региона", — подчеркнул глава областного минпромторга.

Отличительной особенностью новых кресел является их продуманная эргономика: они беспрепятственно проходят в стандартные дверные проемы и обеспечивают максимальный комфорт во время прогулок.

"Мы начали испытывать образцы кресел еще летом, до запуска производства — тестирование длилось около семи месяцев. Эти кресла решают множество задач, — прокомментировал протоиерей Алексей Гладун, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской Епархии. — Во-первых, убирающиеся подлокотники — огромная помощь: лежачий больной лежит на кровати, мы убираем подлокотники с нужной стороны, ставим скользящую доску и переносим человека на кресло. Теперь те, кто не мог выйти на улицу, видят настоящую траву и цветы. Это меняет психоэмоциональное состояние — дает глоток жизни и свежего воздуха".

Производственные мощности ООО "ДСК-Штамп" позволяют наладить серийный выпуск такой продукции. Предприятие готово к сотрудничеству с медицинскими учреждениями, социальными организациями и выходу на маркетплейсы для обеспечения нужд жителей региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1