"Обитель Милосердия" получила специализированные кресла от промышленников региона

В Самарской области реализовано поручение губернатора Вячеслава Федорищева об организации производства кресел повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов и поручил министерству промышленности и торговли Самарской области проработать вопрос с изготовлением изделий на территории региона.
Кресла были разработаны и выпущены тольяттинским предприятием ООО "ДСК-Штамп" на благотворительные средства, собранные промышленными предприятиями региона. Специалисты компании, обладающие компетенциями в производстве оснастки и металлоконструкций для автомобильной промышленности, разработали конструкторскую документацию и доработали опытный образец с учетом всех пожеланий сестер милосердия.
Обители уже передали 10 кресел, последние три изделия из заказанной партии вручил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
"Это не только успешное импортозамещение, но и пример тесного взаимодействия власти, бизнеса и благотворителей. "ДСК-Штамп" готово к серийному выпуску — теперь такую помощь смогут получить и другие учреждения региона", — подчеркнул глава областного минпромторга.
Отличительной особенностью новых кресел является их продуманная эргономика: они беспрепятственно проходят в стандартные дверные проемы и обеспечивают максимальный комфорт во время прогулок.
"Мы начали испытывать образцы кресел еще летом, до запуска производства — тестирование длилось около семи месяцев. Эти кресла решают множество задач, — прокомментировал протоиерей Алексей Гладун, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской Епархии. — Во-первых, убирающиеся подлокотники — огромная помощь: лежачий больной лежит на кровати, мы убираем подлокотники с нужной стороны, ставим скользящую доску и переносим человека на кресло. Теперь те, кто не мог выйти на улицу, видят настоящую траву и цветы. Это меняет психоэмоциональное состояние — дает глоток жизни и свежего воздуха".
Производственные мощности ООО "ДСК-Штамп" позволяют наладить серийный выпуск такой продукции. Предприятие готово к сотрудничеству с медицинскими учреждениями, социальными организациями и выходу на маркетплейсы для обеспечения нужд жителей региона.
