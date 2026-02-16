Самарские полицейские опять посетили заведения на ул. Лесной

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре сотрудники полиции вместе с ОМОНом провели рейды в развлекательных заведениях, в том числе на ул. Лесной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области