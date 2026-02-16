Самарские полицейские опять посетили заведения на ул. Лесной

В Самаре сотрудники полиции вместе с ОМОНом провели рейды в развлекательных заведениях, в том числе на ул. Лесной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители вместе со служебно-разыскной собакой осмотрели танцполы, залы и служебные помещения, также проверили документы у присутствующих. Более 30 человек отправили на медосвидетельствование, у десятерых обнаружили наркотическое опьянение. Старшему из них 31 год, младшему — 19 лет. Также среди наркопотребителей оказалась студентка вуза. Еще двое молодых людей 24 и 21 года отказались проходить освидетельствование.
