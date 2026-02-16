16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

Подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена более чем на 50%

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре продолжается подготовительный этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства первого этапа дублера Московского шоссе. На сегодня подрядчик выполнил более половины запланированного объема работ по переустройству инженерных коммуникаций на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка. Сейчас работы сосредоточены на перекладке сетей связи и монтаже ливневой канализации.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Протяженность участка будущего дублера составит 960 м. Проектом предусмотрено строительство двухполосной дороги шириной от 3,25 до 3,75 м в каждую сторону. Верхний слой покрытия выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Для пешеходов и велосипедистов обустроят совмещенную зону шириной до 6 м.

"Строительство дублера Московского шоссе — важный этап развития транспортной инфраструктуры на активно застраиваемых территориях Самары. Реализация этого проекта позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основную магистраль, особенно в часы пик. Для жителей это означает сокращение времени в пути по одному из самых загруженных направлений города. Работы на объекте ведутся в полном соответствии с графиком", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Завершить перекладку сетей связи и монтаж ливневой канализации планируется в мае 2026 года. Переустройство сетей водоснабжения и газоснабжения начнется после окончания отопительного сезона и завершится летом.

После завершения переноса коммуникаций подрядчик приступит к основным этапам: устройству дорожного покрытия, нанесению разметки, установке дорожных знаков, строительству тротуаров и велодорожки, а также монтажу наружного освещения. Полное завершение всех работ по государственному контракту запланировано на 1 ноября 2026 года.

Развитие улично-дорожной сети областного центра — один из приоритетов, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым в рамках системной работы по повышению транспортной доступности и качества жизни жителей региона.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Новости раздела

Все новости
