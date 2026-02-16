Подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена более чем на 50%

В Самаре продолжается подготовительный этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства первого этапа дублера Московского шоссе. На сегодня подрядчик выполнил более половины запланированного объема работ по переустройству инженерных коммуникаций на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка. Сейчас работы сосредоточены на перекладке сетей связи и монтаже ливневой канализации.

Протяженность участка будущего дублера составит 960 м. Проектом предусмотрено строительство двухполосной дороги шириной от 3,25 до 3,75 м в каждую сторону. Верхний слой покрытия выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Для пешеходов и велосипедистов обустроят совмещенную зону шириной до 6 м.

"Строительство дублера Московского шоссе — важный этап развития транспортной инфраструктуры на активно застраиваемых территориях Самары. Реализация этого проекта позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на основную магистраль, особенно в часы пик. Для жителей это означает сокращение времени в пути по одному из самых загруженных направлений города. Работы на объекте ведутся в полном соответствии с графиком", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Завершить перекладку сетей связи и монтаж ливневой канализации планируется в мае 2026 года. Переустройство сетей водоснабжения и газоснабжения начнется после окончания отопительного сезона и завершится летом.

После завершения переноса коммуникаций подрядчик приступит к основным этапам: устройству дорожного покрытия, нанесению разметки, установке дорожных знаков, строительству тротуаров и велодорожки, а также монтажу наружного освещения. Полное завершение всех работ по государственному контракту запланировано на 1 ноября 2026 года.

Развитие улично-дорожной сети областного центра — один из приоритетов, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым в рамках системной работы по повышению транспортной доступности и качества жизни жителей региона.