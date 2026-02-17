В Самарской областной детской библиотеке завершилась "Неделя безопасного Рунета — 2026"

В воскресенье, 15 февраля, в Самарской областной детской библиотеке прошло родительское онлайн-собрание "Диалог о цифровом детстве", завершившее цикл тематических мероприятий "Недели безопасного Рунета — 2026".

Ежегодно в начале февраля в России проходит Неделя безопасного Рунета, посвященная проблемам безопасности использования интернета и мобильных технологий детьми. Всероссийская акция проводится по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с 2021 года. Главным организатором недели выступает Координационный центр доменов.RU/.РФ, организационную поддержку оказывает Центр безопасного интернета ("НеДопусти!"). Региональным куратором Всероссийской акции "Неделя безопасного Рунета" традиционно является Самарская областная детская библиотека.

В рамках родительского онлайн-собрания специалисты обсудили риски и преимущества использования цифровых сервисов, которые могут встретиться детям на просторах интернета. Руководитель управления информационной безопасности министерства цифрового развития и связи Самарской области Олег Архипов поделился практическими советами о соблюдении информационной безопасности в семье и быту.

"Особую сложность представляет то, что дети и подростки чаще прислушиваются к мнению своих ровесников, чем авторитету родителей. Запреты и ограничения всегда вызывают негативную реакцию. Поэтому хотелось бы обратить внимание старших на то, что современные модели роутеров, которые мы все используем для раздачи домашнего интернета, позволяют автоматически устанавливать ограничения для отдельных пользователей, например, по времени использования", — рассказал Олег Архипов.

Также на родительском собрании выступили: представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Самаре, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи, представители Роскомнадзора, декан факультета Кибербезопасности и управления ПГУТИ и другие спикеры.

Выступающие обратили внимание на факт: многие дети переоценивают свою компетентность в цифровой среде, что повышает их уязвимость. Угрозы могут подстерегать подрастающее поколение там, где они меньше всего ожидают с ними столкнуться: в играх, чатах и соцсетях. Они могут быть самыми различными: от встречи с финансовыми мошенниками до кибербуллинга. И мероприятия "Недели безопасного Рунета" помогают повысить цифровую грамотность.

В течение недели в Самарской областной детской библиотеке проходили познавательные встречи, игры и квесты. Участники учились правильно распоряжаться персональными данными в интернете, пользоваться только проверенными и безопасными сайтами, а также познакомились с полезными для школьников онлайн-ресурсами и освоили грамотное составление запросов для ИИ-сервисов.