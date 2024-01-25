Аффилированные "Экостройресурсу" структуры продают земли в Самаре

На продажу выставлены несколько земельных участков в Самаре, к которым прямое или косвенное отношение имеют компании, связанные с бизнесом депутата губдумы Александра Милеева.

Одна из таких площадок расположена на ул. Буянова, 6 — на месте бывшего водочного завода "Родник". 48 соток выставлены на продажу за 11,1 млн руб., однако цена не окончательная. Как сообщается в объявлении, земля подходит под строительство жилого комплекса или других объектов недвижимости.

Согласно ЕГРН, участок принадлежит АО "Приват Билдин", директором которой ранее являлся самарский депутат, бизнесмен Вячеслав Дормидонтов (сейчас находится в процедуре банкротства из-за миллионных долгов ООО "Самарский комбинат "Родник").

Напомним, в 2021 г. стало известно о планах компании построить на ул. Буянова жилую 31-метровую высотку. "Приват Билдин" обращался за разрешением на отклонение от предельных параметров при строительстве, но городские власти не согласовали предложения по сокращению парковочных мест.

АО "Приват Билдин" также арендует территорию, на которой расположен головной офис ООО "ЭкоСтройРесурс" (где Дормидонтов некоторое время работал исполнительным директором) на ул. Сердобской, 8. 99,7 сотки предлагается под жилищное и иное строительство.

На ул. Братьев Коростелевых, 3 продается участок площадью 10 тыс. кв. метров. По данным ЕГРН, землей владеет ООО "Хозтовары". Компания, по информации ИАС Seldon Basis, аффилирована с физ- и юрлицами, которые связывают с именем депутата губернской думы Александром Милеевым.

От имени того же продавца выставлены 29,2 сотки на ул. Братьев Коростелевых, 47. Территория принадлежит некоему физлицу. Известно, что по адресу зарегистрировано ООО "Новая жизнь" Дмитрия Рябушкина, который в свою очередь связан с ООО "Коммерческая фирма АТТИС" Владимира Рябушкина. Последнее владело товарными знаками "Родника".

Со стороны продавца по указанным объявлениям сообщили, что собственники просто решили продать участки и цены на них уточняются.