Депутат губдумы Вячеслав Дормидонтов признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом депутата губернской думы Вячеслава Дормидонтова. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел ВАС. Также судом принято решение о введении в отношении него процедуры реализации имущества.

С требованием о признании себя банкротом в суд обратился сам Дормидонтов еще в сентябре текущего года, мотивируя это решение задолженностью перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей.

В материалах КАД ВАС не уточняется, каким именно образом сформировался указанный долг. Однако, можно предположить, что он связан с делом о банкротстве ООО "Самарский комбинат "Родник", в рамках которого Вячеслава Дормидонтова, как экс-руководителя предприятия, а также ликвидатора АО "Актив" Александра Гринкевича суд обязал солидарно выплатить 888,4 млн руб. убытков. В пользу этой версии свидетельствует также тот факт, что третьим лицом к делу о банкротстве Дормидонтова привлечен Гринкевич.

Напомним, процедура банкротства СК "Родник" стартовала в 2018 году, в 2021 году предприятие было признано несостоятельным и в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Она продолжается и по сей день.

Большая часть суммы, которую суд пытается взыскать с Дормидонтова, связана с безвозмездными договорами цессии, заключенными в апреле — мае 2018 года. Тогда "Родник" уступил АО "Актив" (до ноября 2020 года входило в состав совладельцев "Родника", по данным ИАС Seldon.Basis) права требования в размере 827,4 млн руб. за поставленную продукцию. Суды пришли к выводу, что эти сделки были направлены на вывод имущества.

Еще 68 млн руб. Вячеслав Дормидонтов должен возместить за сделку по купле-продаже оборудования у АО "Актив". Деньги были перечислены, а оборудование до банкротства "Родника" поставлено не было.

Примечательно, что в конце ноября 2023 года Вячеслав Дормидонтов обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о пересмотре решения о привлечении его к ответственности по обязательствам СК "Родник" на 888,4 млн руб. "по вновь открывшимся обстоятельствам". Заседание по этому заявлению отложено на 20 декабря.

Вячеслав Дормидонтов — член партии "Единая Россия" с 2003 года, в 2010 и 2020 году был избран депутатом Думы городского округа Самара. В 2021 году прошел в губернскую думу по Безмянскому округу. С 2018 по 2021 годы Вячеслав Дормидонтов являлся директором СК "Родник" (бенефициаром компании называют депутата губдумы Александра Милеева). Также до июля 2021 года Дормидонтов занимал должность исполнительного директора регионального оператора по обращению с отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс".