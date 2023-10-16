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Экономика и бизнес

Депутат Вячеслав Дормидонтов запустил процедуру банкротства

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы Вячеслав Дормидонтов обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Свое заявление он мотивирует долгами перед кредиторами в сумме 888,4 млн рублей.

Напомним, долг сложился из-за привлечения к ответственности по обязательствам ООО "Самарский комбинат "Родник". Вячеслав Дормидонтов, как бывший директор предприятия, и ликвидатор АО "Актив" Александр Гринкевич должны возместить 888,4 млн руб. убытков.

Большая часть суммы связана с безвозмездными договорами цессии, заключенными в апреле - мае 2018 года. "Родник" уступил "Активу" права требования в размере 827,4 млн руб. за поставленную продукцию. Суды пришли к выводу, что эти сделки были направлены на вывод имущества.

Еще 68 млн руб. Вячеслав Дормидонтов должен возместить за сделку по купле-продажи оборудования. Деньги были перечислены АО "Актив", которое обязалось поставить оборудование, но не сделало этого до банкротства "Родника".

Суд рассмотрит заявление Вячеслава Дормидонтова о банкротстве в ноябре.

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