В Ставропольском районе после ДТП госпитализировали новорожденного малыша

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В субботу, 6 июля, в 12:20 на 945-м км трассы М-5 в Ставропольском районе 60-летний водитель Lada Largus, направляясь из Жигулевска в Сызрани, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области