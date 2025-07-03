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Экономика и бизнес

"Консультант плюс": в каких случаях товар могут утилизировать на маркетплейсе

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты компании "Консультант плюс" поделились случаем, когда товар имеют право утилизировать на маркетплейсе.

Акционерное общество решило продавать свою продукцию через известный маркетплейс. Глянуло одним глазком на оферту, заключило договор и поставило товар на склад.

Вот только продукция АО оказалась специфичной и не подлежала хранению на этом конкретном складе. Маркетплейс уведомил Общество о том, что товар нужно забрать. Но оно не сильно торопилось. Когда Общество решило, наконец, забрать свою продукцию, оказалось, что она уже утилизирована интернет-площадкой. АО вознегодовало: мало того, что оно ничего не заработало, так еще и приличные убытки понесло. И пошло требовать их с маркетплейса.

Вот только "справедливости" АО не добилось. Суд последовательно процитировал пункты и разделы оферты. И выяснилось, что маркетплейс прав: на складе продукцию хранить было нельзя; об этом Общество заблаговременно предупреждали; подождали сколько положено. А дальше оферта давала право посреднику уничтожить продукцию.

Поставщик за товаром обратился слишком поздно. При нарушении сроков вывоза интернет-площадка имеет право утилизировать товар. Стоимость утилизированного товара не может быть взыскана с ответчика, так как последний действовал в соответствии с условиями договора.

Семь раз прочитай, один раз — подпиши. Вроде бы известная всем истина. Это касается и оферты. В офертах интернет-площадок обычно много правил, разделов и пунктов. В определенный момент важным может оказаться любое условие. Иначе вместо прибыли будут убытки. В данном случае цена вопроса: 1 797 300,00 рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

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