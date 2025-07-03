"Консультант плюс": в каких случаях товар могут утилизировать на маркетплейсе

Специалисты компании "Консультант плюс" поделились случаем, когда товар имеют право утилизировать на маркетплейсе.

Акционерное общество решило продавать свою продукцию через известный маркетплейс. Глянуло одним глазком на оферту, заключило договор и поставило товар на склад.

Вот только продукция АО оказалась специфичной и не подлежала хранению на этом конкретном складе. Маркетплейс уведомил Общество о том, что товар нужно забрать. Но оно не сильно торопилось. Когда Общество решило, наконец, забрать свою продукцию, оказалось, что она уже утилизирована интернет-площадкой. АО вознегодовало: мало того, что оно ничего не заработало, так еще и приличные убытки понесло. И пошло требовать их с маркетплейса.

Вот только "справедливости" АО не добилось. Суд последовательно процитировал пункты и разделы оферты. И выяснилось, что маркетплейс прав: на складе продукцию хранить было нельзя; об этом Общество заблаговременно предупреждали; подождали сколько положено. А дальше оферта давала право посреднику уничтожить продукцию.

Поставщик за товаром обратился слишком поздно. При нарушении сроков вывоза интернет-площадка имеет право утилизировать товар. Стоимость утилизированного товара не может быть взыскана с ответчика, так как последний действовал в соответствии с условиями договора.

Семь раз прочитай, один раз — подпиши. Вроде бы известная всем истина. Это касается и оферты. В офертах интернет-площадок обычно много правил, разделов и пунктов. В определенный момент важным может оказаться любое условие. Иначе вместо прибыли будут убытки. В данном случае цена вопроса: 1 797 300,00 рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.